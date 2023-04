Las tiernas palabras que compartió Marcelo Tinelli por el cumpleaños de su hijo Lolo

El hijo más joven de Marcelo Tinelli, Lolo, cumplió 9 años y el conductor de América subió unas tiernas palabras para su hijo en sus redes sociales. "Buen día a todos, como andan. Ayer estaba medio engripado, pero hoy estoy mucho mejor y les quería decir que estoy super feliz porque es el cumple de Lolo", comenzó.

Y continuó con nostalgia: "Se me vinieron un montón de momentos que he vivido con Lolito a lo largo de estos 9 años de él. Siento que me cambio la vida para siempre. Estoy orgulloso de ser su papá. Siempre pasamos momentos hermosos juntos, como el de hoy, que es un día hermoso festejando los 9 años de mi hijo más pequeño".

Marcelo junto a Lolo.

El pequeño celebrará sus 9 años con una mega fiesta temática. La fiesta estará decorada con el tema: "Argentina Campeón". Por lo que se deduce que el celeste y blanco serán los colores que predominen en el SUM de su edificio. Lugar donde decidieron realizar el festejo.

Marcelo y Lionel Messi.

Además, GENTE detalló que el nuevo gerente artístico y conductor llevará a la fiesta de cumpleaños la réplica que tiene de la Copa del Mundo. Por la relación cercana de Marcelo Tinelli con los campeones del mundo, se sospecha que sorprenda a su hijo con algún video de felicitaciones del capitán o de alguno de los otros jugadores.

Nacho Castañares rechazó la propuesta de Marcelo Tinelli

El finalista de Gran Hermano 2022, Nacho Castañares, rechazó la propuesta de Marcelo Tinelli para participar en El Bailando 2023, que se trasmitirá en la pantalla de América a partir de este año.

Desde el móvil con Santiago, cronista de LAM, Nacho Castañares reveló por qué se negó a participar del Bailando con Marcelo Tinelli. "Estoy buscando otras cosas más en lo digital. Me gusta un poco más lo todo lo que Twitch, todo lo que son esas cosas y me parece que voy más por ahí que por otro lado", compartió Nacho.

Nacho en su nota con LAM.

"¿Vos no tenés ganas?", consultó Santiago. "Sí, la verdad que es más que yo, es algo que bueno, más adelante capaz, nunca sé, pero ahora mismo estoy enfocado en otro lado", continuó Nacho. Por último, el finalista remarcó: "Obviamente, agradezco un montón la propuesta y todo, pero te dije, recién salí y fueron meses bastante difíciles, empezarles a la familia y todo, entonces, descansar un poco y poner la meta en otro lado".