Laura Laprida contó cómo enfrentó su cáncer de piel: "Tengo que cuidarme de por vida"

Desde que se instaló en España, Laura Laprida se mantiene alejada de los medios y centrada en su nuevos proyectos laborales que la tienen alejada de la Argentina. En una entrevista a corazón abierto con La Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz contó qué fue lo que la llevó a sincerarse con sus seguidores de Instagram y hablarles sobre su lucha contra el cáncer de piel.

"Cuando tuve que sacarme el último carcinoma, sentí que les debía una explicación a mis seguidores porque yo hago historias constantemente y, de repente, tengo una curita en la frente... Y la tengo que tener durante tres o cuatro meses”, dijo.

La actriz remarcó que si bien sigue disfrutando del sol en España, cambió algunos de sus hábitos por prevención: "Tengo un día divino, tengo la playa, tengo la pileta, pero tengo que esperar cierto horario para salir, para estar al sol. Ya no me tiro como un lagarto a tomar sol, eso ya no lo hago. Cuando filmo, primero uso gorra y protector, y cuando me maquillan pido que me pongan protector”.

Para el cierre de la entrevista, Laura confesó que cuando conoció su diagnóstico, su hermana Eugenia "Geñi", luchaba contra el cáncer de mama, enfermedad de la que murió en 2018.

"Cuando me encontré una marquita medio rara en la frente yo tenía 25 años y me dijeron que no era para preocuparse, que la palabra le quedaba grande a la condición pero que no dejaba de ser un cáncer de piel.Te asusta un poco la palabra pero me dijeron que tiene solución, que se opera y que tengo que cuidarme de por vida por el sol", concluyó.

El discreto casamiento de Laura Laprida

La hija de la trilliza de oro María Eugenia, se casó, el 5 de marzo de 2020, con Eugenio Levis.

La actriz contrajo matrimonio por civil con una sencilla ceremonia en Suiza, donde asistió su círculo más íntimo. Si bien tenía previsto realizar la ceremonia religiosa se realizará el 23 de abril en Pilar, la pandemia truncó sus planes y aceleró su mudanza a Europa donde hoy reside junto a su marido.