Revelan polémicas exigencias de Laurita Fernández a sus compañeros en Combate

Laurita Fernández dio sus primeros pasos en la televisión como parte de "Combate" el concurso de Canal 9 en donde participaron otras figuras como Mica Viciconte y también Estefi Berardi.

Si bien ya pasó mucha agua bajo el puente, la realidad es que Berardi no tiene un buen recuerdo de su paso por el show y esto se debería a Laurita.



En Mañanísima, la panelista reveló que Fernández le pedía que cambiara su vestuario para no coincidir frente a cámara. “Cuando estaba en Combate de notera, ella conducía en ese momento y yo estaba en las partes donde ella no estaba. Pero en el vivo, cuando caía al piso, capaz que a ella no le gustaba que haya otra chica con el mismo color de su ropa en cámara”, contó.

"Entonces me mandaban a cambiarme. Era por el color, no quería que usara el mismo color. Tenía que bajar a vestuario, iba y revolvía para ver qué encontraba", recordó sobre estos pedidos de Laurita a la producción del programa.



“Ella me decía ‘mandame un mensajito y pregúntame y yo te digo qué me pongo’, para yo saber, pero después no me decía. Yo le preguntaba ‘¿Lau qué te ponés mañana?’ y me contestaba ‘no, no sé, ni idea’”, cerró Berardi sobre el mal recuerdo que tuvo con la ex de Nico Cabré.

El encuentro entre Laurita Fernández y Fede Bal antes de separarse de Nico Cabré

Laurita Fernández y Fede Bal se encontraron públicamente durante un evento en el Auditorio de Belgrano.

Fue Juariu quien encontró las coincidencias donde la bailarina era la conductora y el actor uno de los artistas invitados. En las imágenes se puede ver a la diosa sobre un escenario mientras el hijo de Carmen Barbieri las filma con su celular desde abajo.

Este reencuentro se dio en medio de rumores de crisis entre Laurita Fernández y Nico Cabré, mucho antes de confirmar su separación definitiva.

