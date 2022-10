Laurita Fernández: "Después de mucho trabajo empecé a disfrutar de lo que está pasando"

Laurita Fernández es una de las artistas más multifacéticas que tenemos en nuestro país. En diálogo con este medio, la conductora se animó a conversar sobre cómo se siente en este momento de su vida, como así también sobre el vínculo tan cercano que tiene con su familia.

—Siempre te mostraste muy familiera, ¿qué significa tu familia para vos?

—Bueno, mi familia es todo, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis primos, bueno... mis amigos también. Pero mi familia es como el cable a tierra. Personalmente lo vivo así, lo siento así, es una desconexión total con la vorágine, con la adrenalina o la velocidad a la que vivo durante la semana. Me encanta disfrutar momentos en familia, me encanta ir a la casa de mamá y que me espere con comida casera y bueno...son momentos que disfruto mucho e intento pasar cada vez más tiempo. A medida que voy creciendo valoro más eso de compartir tiempo, quizás bueno cuando era más joven no era tan consciente de eso y hoy sí.

Laurita junto a su mamá.

—¿Sentís que tu familia es tu refugio?

—Sí, a full, siempre y eso es lo lindo, sin duda son incondicionales, siempre están y yo para ellos también.

Laurita con su papá y su hermana.

Presente Laboral

Laurita Fernández inició su carrera en el medio siendo bailarina de "Showmatch" y poco a poco se fue ganando el espacio necesario para demostrar su talento en diferentes áreas, así como lo hizo con la actuación y con la conducción.

Si bien actualmente se desarrolla en televisión, radio y teatro, también es una de las principales figuras que las marcas tienen en cuenta al momento de elegir quien las represente en los eventos de lanzamiento, como lo hizo Antonio Banderas para el evento que organizó de cara al Día de la Madre con la inauguración del café.

—¿Cómo te sentís siendo la cara de este evento?

—Muy bien, la verdad que a mí me encanta disfrutar de estos eventos, salir un poco de la rutina y cuando suceden estas cosas, más por el día de la madre, me encanta porque de paso aprovecho a comprar el regalo de mamá que también se porta conmigo y trato siempre de mimarla en su día

Laurita en la inauguración del café de Antonio Banderas.

—No dejas de crecer, a nivel laboral estás explotando todos tus dotes, ¿Cómo lo vivís?

—Feliz. Estoy feliz con "Bienvenidos a Bordo" con lo que pasó, esto de que arrancamos por dos semanas reemplazándolo a Guido y después terminamos haciéndolo todo el año, la verdad, una locura hermosa. Con el teatro la verdad felices con "El Método Grönholm", en la radio también...Es todo muy genial porque lo disfruto. La verdad se acomodó todo de una manera que me permite hacerlo y porque es lo que siempre soñé, yo quería vivir de lo que me gusta hacer e intentar ir construyendo una carrera con las decisiones lo más acertadas posibles y bueno...cuando las cosas salen bien, obviamente, las disfruto y las celebro, así como hubo momentos en que no salieron como uno esperó, todo sirvió para crecer y fue aprendizaje.

—Sos una artista muy completa, ¿cuál es la faceta que más te identifica?

—A mí me gustan muchísimo la conducción y todo lo que tiene que ver con el baile, con el musical, porque bueno, es mi gran pasión también.

—Con la conducción, ¿te esperabas el éxito que tuviste en "Bienvenidos a Bordo"?

—Yo lo disfruto mucho. Es un espacio que me permite improvisar un montón también, jugar. Me encanta que vengan familias a acompañarnos y a divertirse con nosotros. Es un espacio en el que todos la pasamos muy bien todos los que estamos ahí y creo que eso se traduce al aire y hacer entretenimiento definitivamente es de lo que más me gusta.

Si bien, Laurita es una artista que está acstumbrada a manejarse dentro del medio, la exposición es uno de los detalles con los que suelen renegar las figuras, aunque la bailarina aseguró que en este momento de su vida no se siente expuesta como sí le pasó en años anteriores.

Guido Kaczka y Laurita.

—La exposición a veces te lleva planos en los que quizás uno no se siente del todo cómodo, ¿cómo vivís estas situaciones de incomodidad, los haters, etc?

—No, la verdad es que no me engancho. Trato de no engancharme con eso, quizás en la época de "Showmatch" era más expuesto todo. Hoy aprendí a llevarlo de otra manera, mi trabajo no es un reality como era en el caso de "Showmatch", que no reniego porque fue parte del crecimiento, del proceso y el hacerme popular pero bueno, hoy en mis trabajos no hablo de mi vida privada, ni cuento muchas cosas. Sí, obviamente entiendo que uno está en los medios y no soy alguien que reniegue de eso ni que me haga la diva para nada, pero sí es verdad que no me siento tan expuesta. Así que disfrutando, por sobre todo es eso, a mí me gusta seguir disfrutando de las cosas de siempre, más allá de si sos más o menos conocida, porque en definitiva pasar buenos momentos es lo que me queda y es lo que me guardo. No eso de meterme para adentro, esconderme, no salir o no hacer cosas que a mí me hagan bien.

Laurita Fernández.

Proyectos a futuro que te gustaría que en esa cabeza soñadora que hay en mente

—Me gustaría seguir conduciendo entretenimientos, a full, quizás pensar en uno formato y volver a bailar, moverme, algún musical, algo que me permita volver a transitar eso que me encanta.

si pudieras definirte en una sola palabra, ¿cuál sería?

—Odio eso y odio los balances de fin de año viste que te dicen bueno pensar en el año, ay no me pongo nerviosa. Muy entusiasta, muy perseverante, trabajadora, un poco ansiosa. Pero hoy la verdad me siento feliz y es re lindo, es algo que buscaba hace un montón y estoy disfrutando del presente de lo que está pasando y también es algo que trabaje mucho. Siempre pensaba ‘bueno y qué vendrá y que voy a hacer después’ o lo que sea y bueno, después de mucho trabajo empecé a poder disfrutar de lo que está pasando que está buenísimo.

Laurita Fernández en "Bienvenidos a Bordo".

Hay muchos artistas que recién arrancan que te admiran, qué les dirías a esas personas que te tienen como referente en el arte

—Que estudien, que se preparen, que salgan a buscar las oportunidades. Quizás no tenés el 'sí' de una y tenés que buscar y buscar y no frustrarse. Pero estar preparado para que cuando te llegue ese 'sí' y te llegue esa oportunidad poder tener herramientas para sostenerte y que no sea algo efímero. Es algo que me inculcó mi familia desde muy chica y mis maestros de capacitarte y prepararte lo más que uno pueda.