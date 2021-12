Laurita Fernández habló sobre una posible vuelta con Cabré tras su última crisis

Hace dos semanas Laurita Fernández le volvía a poner fin a su vínculo con Nicolás Cabré. La pareja, que comenzó su romance en 2018, venía de atravesar diferentes crisis, pero este parece ser el punto definitivo en su relación.

Así lo dejó en claro la bailarina en una charla en "Los ángeles de la mañana" en donde aseguró que el vínculo se había acabado. Consultada por Pía Shaw, Laurita fue contundente.



"No. Esta vez ya no. Ya no", dijo la también conductora, dejando claro que no había segundas o terceras oportunidades en este caso.

En ese momento Fernández reveló que hace bastante que está separada y además le lanzó un pedido a Ángel de Brito: "Me tenés que presentar gente", cerró.



Laurita Fernández reveló de qué rubro son los hombres que la pretenden

Tras el pedido de Laurita Fernández, el conductor le preguntó si no había nadie que le tire onda, a lo que ella se sinceró asumiendo que recibía mensajes por Instagram, pero que no le prestaba atención a eso.

Rápidamente Ángel quiso saber a qué rubro pertenecen quienes la pretenden y la artista reveló que son deportistas.

