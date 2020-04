Laurita Fernández confirmó su separación de Cabré: "Estábamos desencontrados"

Laurita Fernández confirmó su separación de Nicolás Cabré en LAM. En comunicación directa con Ángel de Brito, la bailarina comentó que fue el detonante para dar por finalizada la relación.

Con cierto tinte de angustia, Laurita aseguró: "No estaba lista, para decir. Yo se que Nico tiene otra relación con la prensa, como yo la tengo", comenzó diciendo.

"Estábamos desencontrados; hay mucho amor pero también tenemos amor propio los dos. Pero decidimos esperar a que todo esto pase y ver si tenemos ganas de seguir acompañándonos. El viaje a NYC fue muy revelador. Me di cuenta que estaba dejando de lado las cosas que me gustaban, no por culpa de Nico.", dijo la bailarina.

Ante la pregunta de Ángel, sobre si es una separación definitiva, la actriz afirmó: "No podría ponerle un titulo a nada de todo lo que pasa. Por ahí hay cosas que no están del todo bien, o uno no esta cómodo".