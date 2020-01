La reacción de Laurita Fernández tras las polémicas declaraciones de su "ex amigo"

El actor Pepe Ochoa prendió el ventilador y sacó a la luz detalles de su amistad con Laurita Fernández que no la dejaron bien parada.

En LAM, el morocho se refirió al fin de su relación y aseguró que todo se quebró cuando comenzó en Sugar. "A partir de Sugar no tuvimos más relación. Yo le hablaba, ella no me contestaba y yo soy un tipo que pone a la gente en el lugar que se merece. Si no me vas a contestar más, listo, no somos amigos. Por ahí ella se enojó por algo, no lo sé. Nunca me pude sentar a hablar", disparó el joven en el programa.

Lo cierto es que, lejos de dar declaraciones, la rubia sólo se animó a responderle a sus fanáticos quienes, enterados de esta polémica, impusieron en Twitter el #SiempreConVosLau. "Como los amo", escribió ella y dio like a algunos usuarios que se encargaron de defenestrar a Ocho, como muestra de su repudio.

Sin embargo, esta reacción no pasó desapercibida y Pepe la amenazó en sus redes. “Sos graciosa avalando TANTA violencia. No esperaba menos igual. Lo más gracioso es que no dije más que lo que pasó. No me corras que vas a salir perdiendo”.

¡Tremendo!