Lejos de “LAM”, Ángel De Brito arremetió contra las especulaciones por su salida

Desde Mar del Plata, Ángel De Brito dejó un claro mensaje contra quienes especulan sobre su comentada decisión de dar por finalizado “Los Ángeles de la Mañana” el 31 de diciembre tras 8 temporadas de muchísimo éxito.

“¡Sigan hablando!”, escribió junto a una foto en la que se lo ve sentado, relajado y sonriente, en la arena.

Ángel De Brito arremetió contra las especulaciones por el final de "LAM".

En medio de versiones sobre su salida y las angelitas analizando nuevas propuestas, Maite Peñoñori charló con “Intrusos”, donde se sentará como panelista a partir del 3 de enero.

“Fue una sorpresa, porque era un ciclo consolidado, de muchos años y con buenos números. Y a raíz de esos empezaron miles de especulaciones. Yo ayer hablé con Ángel y no me dijo mucho más de lo que contó al aire, porque me parece que no hay nada cerrado, de todo lo que se dice, y seguramente habrá otras cosas que no me va a contar. Además de los chats ya me eliminaron”, dijo.

Ángel De Brito terminó con las especulaciones sobre el futuro laboral de Cinthia Fernández

La salida de Ángel De Brito de la televisión fue una bomba para propios y ajenos. Sin revelar el por qué de la decisión, las angelitas son las principales damnificadas y muchos de los seguidores del programa montaron en cólera por su futuro; sobre todo el de Cinthia Fernández que, del staff, era la única que no tenía futuro cierto.

Para aclarar las dudas sobre el futuro de la panelista, el conductor escribió en Twitter para dar por terminada las especulaciones: “Para todos los que me preguntan por @cinthifernandez fue convocada antes de todo esto para ser jurado del nuevo reality de @AndreaPolitti en @eltreceoficial y le dije que haga las dos cosas en su momento. Nadie se va a quedar sin trabajo al contrario”.

Confirmando lo dicho por De Brito, Cinthia contestó: “Exactamente !y lo Conte en mis redes además. El programa al final no se hace por ahora pero es así. Y tmb me ofrecieron Stravaganza antes de esto y ahí, yo no fui porq me quedaba en lam. Fue decisión mía, nadie sabia de esto. Y tmb tengo propuesta en radio”.

Mientras el panorama laboral de las angelitas se aclara, el del conductor es todavía todo un misterio.