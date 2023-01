E l festejo ya había quedado atragantado en el 2014, cuando los futbolistas argentinos, con Leo Messi (35) a la cabeza, presenciaban cual involuntarios testigos como sus colegas alemanes festejaban con sus mujeres e hijos en el mismísimo césped del Maracaná.

La esperada revancha llegó este domingo, ocho años y medio después de aquella lamentada final perdida con Alemania en el 2014. Lejos de casa, en la lujosa y desértica capital de Qatar, los heroicos jugadores del seleccionado ya habían consumado ese sueño que se venía negando desde hacía 36 años: la codiciada Copa del Mundo, esa majestuoso trofeo de 5 kilos de oro sólido que la Argentina conquistó ahora por tercera vez, consumando así una rica historia mundialista que incluye además tres subcampeonatos. Y con todos los trofeos y medallas conquistados, tres a nivel individual además de la Copa del Mundo, los Scaloni Boys permanecieron en el césped del Lusail Stadium para compartir con novias, esposas e hijos ese momento tan único como inolvidable y generalmente irrepetible.

Leo Messi, campeón del mundo: las mejores fotos con Antonela Roccuzzo en la final. Foto: AFP

Fue la intima celebración post ceremonia de premios en la que las cámaras se posaron como era inevitable en derredor del astro rosarino, quien se sentó en el escenario rodeado por Antonela Roccuzzo (34), sus hijos Thiago (10), Mateo (7) y Ciro (4), su padre Jorge Messi, su hermano Matías (40) y su sobrino Tomás.

las mejores fotos de la familia Messi en la final. Foto: AFP

En su saludable faceta de lider, arengó a sus compañeros para que se sumen los seres queridos de los demás integrantes del plantel. Los chicos asumieron el protagonismo, y entre ellos se pasaron, besaron y se fotografiaron con la ansiada copa y también con el Balón de Oro que recibió “Leo” por ser Mejor Jugador del Mundial.

las mejores fotos de la familia Messi en la final. Foto: AFP

Mateo se apropió de dicho trofeo, y en un momento “Anto” reunió a su marido y sus hijos para mantener una videollamada con un familiar. En su máximo pico de felicidad y hasta contemplativo con los muchos allegados con camisetas argentinas que se le acercaron y le pidieron la selfie, esos minutos de gloria con sus hijos y Antonela recorrieron el mundo y verso con fotos del ídolo, y le sacó una foto para la posteridad a su mujer besando la preciada copa. Un combo perfecto con su máximo deseo consumado y junto a las personas que más ama en su vida.

las mejores fotos de la familia Messi en la final. Foto: AFP

Así fue la despedida del astro de la Copa del Mundo, aunque no de la selección, como el mismo se encargó de aclarar ante las cámaras de TyC Sports: “Disfruto tanto estar en la selección, quiero disfrutar unos partidos siendo campeón del mundo”, confesó con las emociones aún en carne viva. Y se explayó sobre todo lo que significa iba a regalar, que era ésta, que la íbamos a lograr. Ahora quiero celebrar. No veo la hora de estar en Argentina y la locura que será eso. Quería cerrar mi carrera con eso y no puedo pedir más nada. Son los últimos años, y de esta manera es algo impresionante”.

Leo Messi, campeón del mundo: las mejores fotos con Antonela Roccuzzo en la final

Tantos fueron sus ganas de conquistarla que cuando accedió a retirar el trofeo como mejor Jugador del Mundial, antes de las medallas y la Copa, se tomó el atrevimiento de besarla dos veces. Un amor irresistible que le venía siendo esquivo y que en la recta final de su carrera se arrodilló ante sus pies. Messi, el aclamado rey del Fútbol Mundial al que ahora nadie podrá achacarle que le falta la Corona.

Leo Messi, campeón del mundo: las mejores fotos con Antonela Roccuzzo en la final

Por Carlos Cervetto