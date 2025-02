Pareciera que el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi tiene una tregua por vacaciones, ya que ambos eligieron un destino para disfrutar días de relax, pero no es así ya que la conductora compartió un video sobre sus días en familia y junto a su novio, L-Gante, con un mensaje incluido con un presunto reproche hacia su expareja.

La frase de Wanda Nara durante sus vacaciones

Desde noviembre pasado, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan uno de los escándalos más resonantes del último tiempo. La expareja está en proceso de divorcio, y al no llegar a acuerdos tanto en división de bienes como en los cuidados de sus dos hijas en común, el conflicto escala tanto en lo judicial como en lo mediático. Además, ambos rehicieron sus vidas amorosas y sería un arma para "provocar" más enfrentamientos.

En este contexto, las redes sociales son la herramienta de ambos tanto para sus descargos y aclaraciones, como para mostrar cómo atraviesan esta complicada situación. En los últimos días, ambos emprendieron viaje para disfrutar de días de relax, mientras Mauro Icardi recorrió Europa con la China Suárez y ahora se encuentra en Turquía, Wanda Nara se fue a la costa argentina con sus dos hijas, puntualmente a Pinamar, junto a L-Gante, y su hija, Jamaica.

En su estadía por la costa argentina, la conductora paseo por la playa y el centro y no dudó en interactuar con seguidores. En su cuenta de Instagram compartió algunos de estos momentos , y recientemente lo hizo mediante una recopilación en un video de situaciones protagonizadas por L-Gante. Allí se lo puede ver cocinando, jugando, paseando y riendo junto a Wanda y las tres pequeñas que son parte del viaje.

En este video, la conductora deja en claro que la diversión al lado del cantante es un hecho. Pero a esto, ella agregó una frase que llamó la atención: "Un amor que me lleve a la costa". Estas palabras no pasaron desapercibidas ya que la "Bad bitch" ha recorrido el mundo durante su relación con Mauro Icardi, pero los destinos argentinos no eran parte de su plan, por ello esta frase se la relacionó directamente con el jugador.

Por esto, una vez más, se señala que Wanda Nara no deja pasar momento para apuntar contra su expareja, quien al regreso de su viaje volverá a pedir ante la Justicia tener el cuidado de sus dos hijas.