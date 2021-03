Leticia Brédice confesó que está de novia: "Es un chico del rock nacional"

Tras su comentada separación hace un par de meses, Leticia Brédice se animó a apostar una vez más al amor.

"Es una persona que yo conozco desde hace muchos años, de chica, tiene mi edad y lo conozco hace años porque es de acá de mi barrio, es un chico del rock nacional. Esto me pasa a mí, pero no sé qué le pasa a él, pero seguro es algo lindo porque es amor", comenzó diciendo la reconocida actriz en el programa radial "Agarrate Catalina".

"Yo pensé que era algo idílico, que no me iba a pasar a mí, veo a esta persona y siento que entro en un cuento de hadas. Estoy disfrutando que existe, que es algo difícil de que pase", aseguró, sin revelar el nombre del hombre en cuestión.

Además, confesó que está viviendo un momento mágico y feliz: "Estoy enamorada y me encanta poder decir a mi edad que me está pasando algo así. Y además con alguien de la música, que es gente que amo y admiro. La música me ha regalado ser compañera de vida de grandes artistas argentinos. Y estar con él me saca una parte sana mía, es un músico me dan ganas de cantar, y de cantar fuerte, de poderme amar y querer más".

"Cuando notablemente de todos lados te batallan con el miedo, con no acercarse, con el prejuicio, donde el otro es el peligro. Creo que ya está y que humanamente no nos hace bien alejarnos. Yo conozco el medio como la palma de mi mano, siempre mantengo mucho respeto con todos, no me critico si tuve momentos bravos donde aprendí a ser mujer de otra manera y con nadie peleo, trato de volver a sanar y ahora estoy en ese camino", finalizó.