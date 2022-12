Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes vivieron un susto en el micro tras su llegada a Argentina

La Selección Argentina ya está en casa y en la madrugada los jugadores se instalaron en el predio de la AFA yendo en un bus al que la gente siguió de cerca para felicitar a los ídolos.

En medio de la emoción por la recibida, Lionel Messi, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Ángel Di María y Nicolás Otamendi tuvieron un pequeño susto mientras iban a bordo del transporte que los llevaba al predio de cara a los festejos de este martes.

Fue ahí, que sentados en el techo del bus, tuvieron que eludir un tendido eléctrico. Los futbolistas no vieron un conjunto de cables y tuvieron que acostarse para no ser golpeados, y aunque todos lo esquivaron, Paredes no pudo y se le voló la gorra aunque la cosa no pasó a mayores.

Así llegó la Selección Argentina con Lionel Messi y La Scaloneta a Ezeiza

El Gobierno nacional decretó que este martes 20 de diciembre sea feriado nacional con el fin de que todos de los argentinos pueda acompañar a la Selección en su llegada a Buenos Aires y los que puedan, vayan a celebrar en el obelisco y ver de cerca a Lionel Messi y todos los jugadores que conforman La Scaloneta dirigida por Lionel Scaloni.