Lionel Scaloni tras el triunfo de Argentina: "No estaba en mis planes ser campeón del mundo"

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa tras el triunfo de Argentina en la final de la Copa del Mundo en Qatar. Emocionado, el DT abrió su corazón y manifiesto todos sus sentimientos en este gran momento para el futbol nacional.

"Hicimos un gran encuentro. La sensación ahora es la mejor", se lo escuchó decir al DT desde Doha tras alzar la Copa del Mundo junto al plantel argentino.

En ese mismo hilo, Lionel Scaloni agregó: "No estaba en mis planes ser campeón del mundo pero lo somos. Y de la manera que lo fuimos. Somos justos vencedores".

"El espíritu de este equipo de no darse nunca por vencido. Siempre seguir intentando. Seguimos sabiendo que se nos tenía que dar", sostuvo con gran emoción el ex deportista y actual DT de la selección que capitaneo Messi.

Ante la prensa mundial, Luis Scaloni sostuvo: "Este equipo juega para la gente para el hincha argentino. No hay ego, rivales. No hay orgullo más grande que jugar para tu país. Hoy fuimos campeones merecidamente. Hicimos un partido completísimo. Vamos a ir a Argentina a festejar".

"Yo tengo leo una historia muy buena después de Brasil en San Juan lo llamo para hablar con el antes de que se vaya a París. La desilusión puede ser muy fuerte, le dije. No importa seguimos. Si no va bien a intentarlo. Me dio un envión increíble. Sentía que la gente sentía muchísimo de nosotros. Necesitaba descargarme con él", se lo escucho decir al DT.

"Por suerte pudimos ganar está copa que teníamos soñado hace mucho. Espero que Diego desde arriba la haya disfrutado", sentenció.

Lionel Messi habló para la TV Público y lo hizo con el periodista Tití Fernández. El número 10 de la Selección Argentina dio el partido de su vida, hizo el mundial de su sueño y le trajo, junto a toda la Scaloneta, la tercera Copa del Mundo.

Tras ganar el partido, con alargue y luego con penales, Lionel Messi habló sobre el resultado final: "Es impresionante, es impresionante que pueda terminar de esta manera. Lo dije en algún momento, sabía que Dios me lo iba regalar (la Copa del Mundo). No sé porque lo sentía y lo presentía que iba a ser esta", comentó La Pulga.

"Una vez más Dios me hizo dar una felicidad enorme", declaró Messi. Sobre cómo vivió el partido dentro de la cancha, el capitán de la Scaloneta dijo: "Fue un partido muy raro cuando nos pusimos 2 a 2, igual que la otra vez contra Países Bajos, y después cuando nos pusimos en ventaja en la prórroga y de nuevo el empate, pero bueno...".

"Se hizo desear pero es lo más lindo que hay", agregó el número uno del mundo, que es argentino. Lionel Messi, orgullo nacional y una victoria merecida para La Pulga.