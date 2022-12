Lizardo Ponce habló del bullying que sufrió

Pasó otra edición de Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff, en esta oportunidad se encontraba Emiliano Brancciari cantante de No Te Va A Gustar, la influencer Julieta Puente, el periodista e influencer Lizardo Ponce, la periodista Nequi Galotti y el ex participante de Gran Hermano, Agustín Guardis.

En la consigna "Avancen los que fueron discriminados o excluidos por el resto", Lizardo contó una de las situaciones que le tocó vivir. "No recuerdo un momento puntual, pero durante toda mi adolescencia me sentí discriminado en el colegio, más que nada en las clases de educación física" dijo.

"Educación física para mí era la muerte, yo sufría muchísimo. Siempre me elegían último y nunca nadie me quería, me hacían sentir que nunca nadie me iba a querer. Me gustaba elegir a mí, porque era en el único momento que me sentía protegido" explicó el influencer.

"Todo tenía que ver con mi sexualidad, aunque yo en ese momento no lo tenía blanqueado. Por supuesto me hacían comentarios, caras, gestos, chistes y burlas. Fue una etapa muy difícil para mí, porque tenía que vivir simulando y actuando y bloqueando ciertas cosas... Llegue a darme cuenta de que estaba sufriendo muchísimo y me tuve ir. Me fui porque no me quedó otra opción, la estaba pasando bastante mal" agregó Lizardo.

Más allá de pasarla mal en ese momento, Lizardo habló sobre como ese momento feo le hizo ser quien es hoy: "Yo en ese momento no me lo imaginaba, no era un futuro posible para mí y todo el tiempo me autocastigaba. Fue una etapa muy fea, pero me hizo ser muy fuerte y me convertí en lo que soy hoy. Todos tienen que saber que se puede ser libre".