Lizy Tagliani confirmó cuándo se casa y reveló detalles de la organización: "Mirtha es la madrina"

Es de público conocimiento que a cinco meses de haber oficializado su noviazgo, Sebastián Nebot le propuso casamiento a Lizy Tagliani. La pareja está proxima a ponerle el broche de oro a su amor y la artista detalló cómo se preparan para la ceremonia.

En diálogo con "Socios del Espectáculo", Lizy Tagliani aseguró: "Estamos con todos los preparativos, nos casamos el 23 de marzo". Aunque la actriz reveló que no tenían en mente hacer una fiesta, sino que una de sus amigas se encargó de organizarle todo.

Sebastián y Lizy.

"Yo no soy muy exquisita, no íbamos a hacer nada y mi amiga Vero me dijo 'No podés no hacer nada'. Así que como ella se encarga de eso me armó todo", agregó la artista dejando en evidencia que para ella lo importante es la unión y no lo demás.

Sin embargo, Lizy cuenta con el consejo y la ayuda de Mirtha Legrand que será la madrina del casamiento, por lo que cada detalle que no pueda decidir sola se lo consulta a la diva de los almuerzos que la guía en base a su buen gusto.

Lizy reveló que le pidió ayuda a Mirtha para elegir los centros de mesa

Fiel a su sinceridad, la actriz reveló cómo eligió las flores que estarán en las mesas de su casamiento: "Mi amiga me llevó a una reunión, me sentó frente a tres ramos y me preguntó cuál era el arreglo para el centro de mesa y le digo 'no sé, me da lo mismo'. Entonces le mandé la foto a Mirtha y me dice 'me gusta esta'".

"Como yo sé que ella es coqueta y le gusta, la hago participar bastante", añadió la futura esposa de Sebastián con respecto a cómo es la relación que tiene con Mirtha Legrand como madrina de la boda.