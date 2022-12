Lizy Tagliani le dedicó unas palabras a du mamá a 11 años de su muerte

Como todos los 8 de noviembre, Lizy Tagliani compartió en su cuenta de Instagram una foto de sus padres para recordar a su fallecida madre. Celestina Gallardo falleció hace 11 años. Según contó la humorista, ella recibió la llamada con la triste noticia mientras estaba en el festejo de cumpleaños de un amigo. Luego de escuchar el difícil mensaje, Lizy salió en silencio de la fiesta para no alertar a nadie.

En la publicación en su cuenta de Instagram, que ya cuenta con más de 50 mil "me gusta", Lizy escribió al pie de la foto: "11 años de aquel 8 de diciembre... suena el teléfono y de repente todo se paralizó, yo estaba en el festejo de cumple de jorge y de fondo cantaba @ceciliamilone con voz de libertad Lamarque tu cantante preferida, es como si estabas allí despidiéndote diciéndome no pasa nada me voy pero todo va a estar bien, como cuando te ibas al trabajo" recordó la humorista sobre aquél acontecimiento.

En una parte de la dedicatoria, Lizy recuerda a su mamá y todos los momentos que tuvieron juntas: "Desde ese día hasta hoy te he recordado todo el tiempo tantas historias juntas... yo bajo tu falda amarilla, yo de tu mano, yo sentada en un banquito entre tus piernas, yo parada al lado tuyo, yo esperándote en la esquina a que regresaras yo siempre necesitandote" y luego afirmó que no quiere ser egoísta por no tenerla, ni focalizarse en su propia tristeza.

El sentido homenaje que Lizy Tagliani le dedicó a su madre en Instagram.

En un desgarrador comentario, Lizy Tagliani expresó su deseo de que Celestina "esté bien sin ningún dolor de esos tan crueles que te tocaron en esta vida y si no es mucho pedir amaría saber q algún día cuando me toque viajar te encuentre en alguna esquina sentada esperándome para abrazarnos y seguir a la eternidad sin miedo a nada" escribió la conductora.

La conductora de "el precio justo" cerró la dedicatoria resaltando algunos momentos en las que su madre era felíz, como cuando iban a orillas del río. Por último, Lizy se despidió: "Cómo no voy a amar lo simple si vos con nada fuiste millonaria de valores. Te amo siempre mamá".