Una nueva discusión mediática entre la panelista Yanina Latorre y la abogada Ana Rosenfeld tuvo lugar ayer en LAM dónde la angelita acusó públicamente a la letrada de haber amenazado a su hija Lola Latorre en un evento en Lomas de Zamora, donde se encontraron.

LAM entrevistó a Lola Latorre para que explicara en primera persona lo que había ocurrido y la hija de Yanina habló sin filtro y apuntó contra Ana Rosenfeld.

“Vino y me amenazó, bah, en realidad a mi mamá. Me dijo que vaya y le diga que se meta con ella, que si quiere que la haga mier**. Pero que con los hijos no. Que a mí me respetaba mucho, ¡Me lo dijo tres veces! Pero que con los hijos no, que ella nunca dijo nada de mí, ni de nadie, que me respetaba siempre y que no se meta con su hija, que había dicho muchas cosas de ella”, comentó Lola Latorre.

Lola Latorre ácida contra Ana Rosenfeld: “Me chupa un…”

Sobre el tono fuerte y de amenaza al que aludió Yanina ayer en LAM, Lola desmintió que haya sido así: “No me lo dijo mal, pero me lo dijo tres, cuatro veces, cuando yo le dije le daba el mensaje”.

Lola agregó que ella no se iba a meter en una discusión entre su mamá y la abogada. La bailarina remarcó que no tenía idea de lo que había dicho Yanina Latorre. “Yo de Ana Rosenfeld nunca dije nada, entonces no entiendo por qué se tendría que meter conmigo… Igual la mejor, yo cero”.

Lola Latorre ácida contra Ana Rosenfeld: “Me chupa un…”

La hija de Yanina y Diego Latorre insistió en que no sabía nada de lo que había pasado antes y durante del LAM. “Quizás ahí sí me está atacando un poco a mí, si se está metiendo con los hijos, si me lo está diciendo a mí. Igual nada, me chupa un hue**”.

Lola agregó que al no entender nada de lo que le dijo Ana Rosenfeld, le escribió un mensaje a Yanina Latorre y le contó lo ocurrido.

El tuit de Yanina Latorre contra Ana Rosenfeld que dejó en el medio a Lola Latorre

Ayer Yanina Latorre tuiteó “información” de una causa firmada por Ana Rosenfeld que puso el foco en la letrada, luego de conocerse que su licencia como abogada está suspendida desde el 24 de agosto y por un año para litigar en Capital Federal.

“La hija se presentó en un juicio de daños que le inició a una ex cliente, y manifiesta que vive de prestado, que no tiene dinero, ni bienes. El escrito es hermoso. Es casi indigente la caradura. Yanina Latorre Informa”, escribió Yanina.

Esto desató el enojo de Ana Rosenfeld. La abogada se encontró con Lola Latorre le envió el mensaje y Yanina Latorre explotó al aire de LAM.