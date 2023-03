Los ex Gran Hermano, Santiago Almeyda y Natalia Fava, se habrían separado

Gran Hermano ha sido testigo del comienzo de muchas parejas dentro de su casa. Una de las primeras y que más duró fue la de Santiago Almeyda y Natalia Fava.

Los exhermanitos participaron en la edición de 2001 y desde entonces estuvieron juntos, al parecer, hasta ahora.

Fue en Socios del Espectáculo donde dieron la noticia de una posible crisis. "Estamos en condiciones de afirmar que están en una crisis, absolutamente separados. Habría cuernos", aseguró Damián Pallares. Rodrigo Lussich también lo confirmó y contó que al parecer Natalia Fava lo habría encontrado a Santiago Almeyda con otra persona, en la parrilla donde trabaja. "Luego le revisó el celular y encontró algo", agregó el conductor.

Por último, Damián Pallares señaló que intentó comunicarse con ambos y ninguno le respondió. "Me llamó mucho la atención", dijo el conductor.

Habrá que esperar entonces a que alguno de los ex Gran Hermano confirme o desmienta la noticia.

Los primeros romances de Gran Hermano

Ya lo demostraron Ximena Capristo con Gustavo Conti y Santiago Almeyda junto a Natalia Fava. La casa de Gran Hermano puede ser el escenario perfecto para el amor. Y, aunque la experiencia dicte que los romances suelen ser fugaces, hay grandes excepciones.

En la edición 2016 del reality, los roces no se hicieron esperar. A sólo diez días de comenzado el show, algunos participantes decidieron dar rienda suelta a sus instintos. Los primeros en concretar un acercamiento fueron Macarena Pérez y Matías Schwartzman, quienes el martes tuvieron sexo en el SUM. Sin romper el récord de Marian Farjat y Nicolás Conte (en la edición 2015, concretaron a 28 horas del ingreso), los participantes tardaron sólo seis días en entregarse a la pasión. La ex novia de Leo Fariña está de novia con "Devi" hace tres años, mientras que el hermano del tenista Diego Schwartzman manifestó estar soltero.

El caso de Ivana Icardi y Matías Portillo es aún incipiente. La hermana de Mauro Icardi y cuñada de Wanda Nara durmió en repetidas ocasiones con el joven de 21 años, que dice ser virgen (una ¿estrategia? ya utilizada en Gran Hermano). Durante la madrugada del domingo, tuvieron un intenso diálogo. "Yo te veo muy enamoradiza y no te quiero hacer sufrir. Nos estamos conociendo, vamos despacio", le dijo Matías, a lo que la morocha -algo molesta- respondió: "No sos claro conmigo. Yo no estoy yendo rápido, no te estoy diciendo 'vení a vivir conmigo o casate conmigo'".

Por otro lado, Luis "Luifa" Galesio y Yasmila Mendeguía están cada día más cerca. Constantemente se prodigan mimos y ya se han besado bajo las sábanas. Sin embargo, eligen un perfil bajo y no comentan nada acerca del creciente enamoramiento. Él fue noticia fuera de la casa por las fuertes acusaciones de su ex pareja, quien es prima del cantante Rodrigo. Según la versión de Romina Campos Olave, el futbolista cordobés la agarró de un brazo después de una discusión.