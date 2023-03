Emmanuel Francia, exnovio de Julieta Poggio, respondió a las críticas que desató la participante de Gran Hermano, luego de que lo tratara de tóxico, de vago y lanzará críticas contra su masculinidad.

Luego de una relación de un año y medio, Emmanuel Francia contó que las cosas con Julieta Poggio no estaban bien, pero se terminó pese a que a él no le habría gustado terminar la relación. "De mi parte no merecía esa terminación por parte de ella... Yo sabía que estaban mal las cosas".

"Yo en lo personal estaba pasando por un mal momento y pensaba que ella me bancaba", contó el artista. "De la nada me terminó y fue de la forma que menos me lo pensé y no fue bueno".

"Me terminó por Whats App. Pero yo le decía que yo merecía una terminación de la relación personalmente porque habíamos tenido muchas vivencias juntos y me sentí con muchas preguntas por la forma como terminó", agregó.

Emmanuel aseguró que su relación con Julieta fue muy intensa, siempre se la pasaban juntos, al punto de querer cada uno tener su propio espacio.

"Sé que ella tuvo novios desde chiquita ¡Muchos, en realidad! Pero ella fue mi primera novia". comentó el artista a la aclaración de Angel de Brito sobre los comentarios de la jugadora dentro del juego sobre su ex, sin mencionar nombres. "Ella también ha hecho cosas feas, sinceramente, capaz sin querer".

Emmanuel Francia sin filtro sobre su respuesta contra Julieta Poggio

Al ser consultado si era verdad que era vago y tóximo, Emmanuel dijo: "Tóxico... Ella (Julieta) no era ninguna santita. Ella no era muy santita. Yo no estaba pasando un buen momento en mi carrera y no podía confiar en ella".

Emmanuel Francia afirmó que entre los dos se hacían escenas tóxicas y lo de vago, el artista afirmó que él vivía de lo que le daba la banda que tiene y no podía trabajar en otro lado, porque debía trabajar de forma directa con la banda, la cual tenía una proyección internacional. "Está bien que en ese momento no tenía ingresos y mis viejos me bancaban", habló sobre Julieta Poggio.

Sobre la exposición de Julieta Poggio sobre que su ex tiene el "Pito corto", Emmanuel dijo: "Yo no me siento identificado, ya que estoy muy feliz y muy seguro de mi cuerpo".

