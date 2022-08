Los motivos por los que Mauro Icardi fue separado del PSG en medio del escándalo con Wanda Nara

Mauro Icardi recibió un cimbronazo en su carrera y fue apartado del PSG. La noticia se da en medio del escándalo con Wanda Nara y las declaraciones de Carmen, su exempleada.

Pero la decisión de alejarlo del equipo es estrictamente futbolística y así con lo confirmó el DT del equipo francés, Christophe Galtier.

“Lo vi a principios de semana para decirle que quiero restringir el grupo y no trabajar con 25 jugadores de campo. El club está trabajando codo a codo con Mauro para encontrar la mejor solución posible. Mauro ha tenido muy poco tiempo de juego. Es importante que vuelva a ponerse en marcha. Mauro necesita expresar sus cualidades”, dijo el DT.

Mauro Icardi fue separado del PSG en medio del escándalo con Wanda Nara

Según esta determinación, Mauro Icardi deberá buscar un nuevo equipo porque el Club buscará un nuevo delantero. "No lo perdió todo así, pero es cierto que ha sido difícil durante dos años. El hecho de cambiar de lugar, de encontrar un lugar más favorable te permite relanzarte en una carrera”, aclaró Galtier.

Las duras declaraciones de Carmen sobre Mauro Icardi

Carmen, la exempleada de Mauro Icardi y Wanda Nara, rompió el silencio tras el escándalo y contó detalles de su convivencia en Italia con la familia.

En Mañanísima, la mujer dio detalles de un cruce que tuvieron en el pasado. "Tiene su carácter, me trataba según como estaba el tiempo. Una vez me habló mal", aseguró la exempleada. Luego, relató un episodio que vivió con el futbolista.

Carmen junto a la familia Icardi.

"Un día se enojó conmigo y me habló re mal porque se habían escapado las gallinas, y me dijo que fue porque habían dejado el corral abierto. Yo le dije que no sabía quién había sido y él me gritó '¡nunca sabés nada vos!'", contó Carmen sobre el cruce que tuvo con Icardi.