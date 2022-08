Mauro Icardi, en la mira: la exempleada de Wanda Nara habló de su mal carácter

El escándalo entre Wanda Nara y Carmen, su exempleada, no para. La mujer brindó una entrevista con "Mañanísima" y además de hablar de las cuestionables condiciones laborales que tenía con la blonda, señaló a Mauro Icardi y habló de su mal carácter.

"Tiene su carácter, me trataba según como estaba el tiempo. Una vez me habló mal", aseguró la exempleada. Luego, relató un episodio que vivió con el futbolista.

"Un día se enojó conmigo y me habló re mal porque se habían escapado las gallinas, y me dijo que fue porque habían dejado el corral abierto. Yo le dije que no sabía quién había sido y él me gritó '¡nunca sabés nada vos!'", contó Carmen sobre el cruce que tuvo con Icardi.

Consultada por Carmen Barbieri sobre por qué no se fue antes si estaba en esta situación, la mujer aseguró: "No tenía pasaporte, Carmen. ¿Cómo querés que viaje?".

Mauro Icardi se ríe de la prensa mundial y saca todo su arsenal: “Les mando un beso”

Mauro Icardi compartió una foto de él y Wanda Nara, muy pegaditos en la sala de espera, a punto de abordar el avión para ir rumbo a Ibiza. Junto a la foto, un gif que está a carcajadas. Una clara provocación e ironía para la prensa.

En su segundo posteo, Icardi compartió la tapa de un portal en Francia que habla de este viaje a Europa y de las razones por las cuales no estuvo en los entrenamientos del PSG, al parecer, según el medio, por razones personales. Esto enfureció al futbolista y respondió con todo su arsenal.

“Dejen de inventar mierdas, la decisión de NO convocatoria fue solamente técnica. No me asusté por ningún problema personal, ya que NO LOS TENGO, y respeté cada entrenamiento. El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo por el cual me pagan”, empezó el posteo del jugador del PSG.