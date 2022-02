Los tiernos mensajes de Jimena Barón con Momo: "Somos intensos"

Instagram

Jimena Barón viajó a Miami, donde se encuentra actualmente terminando su próximo material discográfico y aunque solo serán dos semanas alejada de su hijo, a ambos les cuesta mucho estar lejos el uno del otro, ya que no están acostumbrados a separarse por tanto tiempo.

Al primer día lejos de su mamá, Momo le mandó un mensaje vía WhatsApp: "Ma te extraño, ¿cuándo volvés?", Jimena Barón le hizo una captura de pantalla y escribió "Me fui ayer, somos intensos", explicando la relación que tiene con su hijo que tiene apenas siete años.

La captura que publicó Jimena Barón

"Te amo mucho", le dijo Morrison a su mamá que le respondió: "Yo a vos más, infinito, multicolor, espacios celestiales infinitos jamás explorados", tratando de expresar lo enorme que es su amor por su hijo, pero Momo no se quedó atrás y le repidió a Jimena Barón que él la ama más.

Como si eso fuera poco, esta mañana, Jimena Barón sorprendió con una nueva captura donde escribió "Buen día", para demostrar cómo arranca su día chateando con su hijo que le escribió: "Ma te quiero muchísimo más de lo normal en todos los universos", pero la artista no se quedó atrás con la respuesta.

Jimena y Momo

"Momo yo te amo más de lo normal, porque sos un hijo más espectacular de lo normal. Desde que naciste no existe más lo normal. Ojala te pase con tu hijo, o sea mi nieto, pero pobre, no creo, seguro es re capo, pero no tanto como vos. Igual no se lo voy a decir, no te preocupes", le envió Jimena Barón a su hijo.

"Vas a tener que elegir una mujer/hombre, lo que quieras, muy piola eh, estas jodido", terminó diciendo Jimena Barón, tratanto de hacerle entender a Momo que no existe ni existirá un hijo tan maravilloso como él. Evidentemente, la cantante y su hijo, aprovechan cada oportunidad para poder demostrarse todo el amor que se tienen.