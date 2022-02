Jimena Barón contó el motivo de su angustia: "Lloré toda la noche"

Jimena Barón contó en sus redes que estuvo llorando toda la noche y mostró su cara con los ojos hinchados.

El llanto de Jimena Barón.

La angustia de Jimena Barón

"Debo viajar por trabajo. Lloré toda la noche", escribió Jimena Barón junto a una foto abrazando a Momo, su hijo. También dio la opción de adivinar cómo estaban sus ojos: "Compota o No estás tan mal". Su respuesta siguiente fue: "Compota".

Luego la cantante contó: "Chicos me voy dos semanas a laburar pero no puedo con la angustia. Vivo pegada a este niño", mientras se secaba las lágrimas.

En otra de las Historias de Instagram, Jimena Barón escribió: "Los hijos te arruinan la vida porque la vida sin ellos no tiene sentido".

Jimena Barón con Momo.

El viaje de Jimena Barón

"Hace dos años que tengo un disco por terminar, mucha ilusión y mucho miedo", comenzó un posteo de la actriz que publicó en su feed junto a una foto arriba del avión. Y continuó: "Lo importante es hacer las cosas igual, con mucho miedo, pero no tanto como para no hacerlas. Lo que da ilusión y no se hace queda adentro con gusto feo. Desde que hago canciones mi vida es lo que siempre soñé", agregó La Cobra.

Por último, Jimena Barón manifestó: "Gracias a los que me dejan hacerles compañía, me cumplen el sueño de toda mi vida".

Jimena Barón se tomó unos días de descanso junto a Matías Palleiro

Hace unos días, la cantante utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una seguidilla de imágenes de sus vacaciones, donde evidenció que sigue saliendo con Matías Palleiro. La pareja se tomó unos días de descanso en la playa, donde disfrutaron del sol, mates y buena compañía.

Jimena Barón había vuelto de España, donde estuvo con Momo de vacaciones, al parecer el niño le tocó compartir unos días con su papá y la artista aprovechó para tener su momento a solas con Matías Palleiro, el deportista que habría conquistado el corazón de "La Cobra".