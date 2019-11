La emoción de Lourdes Sánchez tras su regreso a LAM

Después de una grave operación de apéndice en la que estuvo en riesgo su vida, Lourdes Sánchez regresó a Los Ángeles de la Mañana. “No quiero arrancar llorando… soy una tonta, siempre estoy llorando. Me emociona el hombre que tengo al lado”, dijo la bailarina después de ver un tape en donde mostraban al Chato Prada.

“Amo la vida que me tocó, soy feliz y esto me hizo darme cuenta del hombre que tengo al lado y la familia que formamos. Doy gracias a Dios de estar viva para poder disfrutarlo a él y a mi hijo”, añadió Lourdes no pudiendo contener sus lágrimas.

Recordemos que la bailarina fue intervenida de urgencia durante cinco horas y los médicos debieron extraerle el apéndice y las trompas de falopio debido a la extensión de uan grave infección.