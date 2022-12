Lourdes Sánchez es muy activa en sus redes sociales. Sorprendió a sus seguidores con una foto de su hijo y la llamativa posición que adopta el niño para dormir.

La pareja del Chato Prada, retrató a Valentín durmiendo la siesta y compartió la imagen con un mensaje: “¿Qué hace?”, preguntó la artista sobre la fotografía y continuó: “¿Sus hijos también se acuestan así?”, preguntó Lourdes.

La rara posición en la que duerme el hijo de lourdes Sánchez

La bailarina suele compartir escenas de su vida cotidiana, rápidamente cosecha mensajes de afecto y aceptación , pues sus publicaciones suelen ser divertidas. En esta ocasión se puede ver la acostado boca abajo., con la cabeza hacia un lado y la parte inferior de su cuerpo elevada como si quisiera levantarse o gatear, A su alrededor están los juguetes que lo acompañan.

Una vez más Lourdes muestra parte de su vida, y si se tiene en cuenta que ella es una excelente bailarina no es de extrañar la plasticidad de su hijo, pero no caben dudas que la posición no resulta cómoda y motivó los comentarios de sus seguidores.