Lourdes Sánchez recordó el peor momento de su vida y le agradeció al Chato Prada

En 2019, Lourdes Sánchez enfrentó un difícil momento en su vida cuando debió ser operada de urgencia debido a una infección que si bien en un momento parecía de rutina, una vez en el quirófano los médicos se dieron cuenta de la gravedad y debieron sacarle el apéndice y las trompas de Falopio en una cirugía que tardó 5 horas.

“En mi vida tuve muchos episodios muy riesgosos con el tema de la salud, desde chica. Tuve un aneurisma a los siete años. Zafé de esa, fue realmente un milagro. Todavía no entendemos qué pasó. No me llegaron a operar, mi mamá me llevaba a una monjita que me ponía la mano en la cabeza y rezaba. Ella desapareció, no entendemos, realmente fue un milagro”, dijo la bailarina invitada el sábado pasado a PH, Podemos Hablar.

En ese momento, Lourdes recordó aquel el episodio que vivió en octubre pasado: “El año pasado tuve una complicación al volver de un viaje que pensaron que era algo muy simple, me medicaron con algo que no era. Volví del viaje ya muy mal en el avión, con dolor de panza. Pensaron que tenía una intoxicación, me dieron unos antibióticos, zafé unos días del dolor y después reapareció, volvió más agudo. Me hice unos estudios y tenía unos quistes en los ovarios y después aparecieron más, así que decidieron operarme de urgencia”, contó.

"Cuando estaba entrando al quirófano llegué a saludar a mi marido, porque era ya, había que operar. Él estaba en mi casa, agarró el auto y vino rápido. Me sacaron un poquito (antes de la operación), nos damos un beso y yo entro (al quirófano) llorando. Porque es una situación muy traumática, muy fea. Mi ginecóloga me dijo: ‘Te tenemos que operar’. Iba a ser simple, 40 minutos y salía. Y la realidad es que duró cinco, seis horas. Me tuvieron que sacar las trompas porque había una infección muy grande, y también el apéndice”.

Quebrada al recordar, Sánchez le agradeció a su pareja, Pablo el Chato Prada, por la entereza que mantuvo. “El Chato era el que iba diciendo que ’sí'. Lo llamaban él y le decían: ‘Le tenemos que sacar las trompas’. Él decía: ‘Pará que llamo a la hermana’. Pero le decían: “Mirá que si no, se muere’. Era ya. Él tenia que tomar esa decisión. Yo, obviamente, me enteré de todo esto recién al otro día. Me dijeron ‘te tuvimos que sacar tal y tal cosa’, cuando era una operación muy simple…”, explicó Lourdes.

“Era eso o realmente me moría, según mi doctora. Y ahí es donde yo le tomé mucho más valor a él (por Prada), el valor que tiene en mi vida. Lo que tuvo que pasar es realmente muy fuerte, muy difícil… Lo volvería a elegir una y mil veces. Salió todo bien, pero escuchar que te digan que estuviste al borde de la muerte es fuerte”, cerró profundamente conmovida.