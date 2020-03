¡Qué susto! Lourdes Sánchez fue víctima de un asalto

Desde las stories de su cuenta oficial de Instagram, Lourdes Sánchez (33) contó la situación horrible que pasó en un reconocido local de ropa. Se trató de un asalto por parte de dos mujeres a las que tuvo que confrontar cuando se dio cuenta que le habían sacado el celular de la cartera.

"Les quiero contar una situación que acabo de vivir y que nunca me había pasado en la vida. Fui a cambiar el regalo que me hicieron las 'angelitas' por mi cumpleaños, una gift card. Me pongo a ver en un perchero y siento que tengo a una mujer muy cerca mío. Lo cual me pareció muy sospechoso. De repente, siento un movimiento en mi cartera. Uno puede pensar: 'Bueno, pasó alguien y me chocó'", comenzó la mamá de Valentín Prada.

Luego, continuó: "Pero yo sentí que algo me había afanado. Abro mi cartera y sí, efectivamente, me había afanado el teléfono. Me doy vuelta, estaba la mina, la agarro fuerte del brazo y le digo: 'Devolvémelo'. Estaba segura que era ella. ¿Qué hace la mina? Saca de su cartera mi teléfono y me dice: 'Perdón'. ¿Perdón por qué? ¿Por afanarme?".

"Ahí yo empiezo a decir: '¡Acá hay una chorra!' y todo el local se empezó a revolucionar. Pero en esos momentos nadie sabe qué hacer. Así que se fue, se fue la chorra. Moraleja, ¡tengan mucho cuidado! En la Avenida Santa Fe sé que hay muchas chorras que trabajan de a dos, como fue en mi caso, primero la mujer que se me acercó mucho y la otra que aprovechó para afanarme. Cierren las carteras y tengan mucho cuidado", finalizó la panelista de Los Ángeles de la Mañana.