Instagram

Luciana Salazar fue vista junto a su amigo Martín Baclini y otro misterioso hombre. Las fotos fueron publicadas por “El Ejército de LAM” en sus historias de Instagram, con una contundente mención “Luciana Salazar y su chongo”, seguido de un Hashtag “Chongo de LuliPop”.

De inmediato, en la cuenta de Luciana Salazar, la modelo y bailarina salió a dar su descargo en medio de las publicaciones de las dos fotos de ella, Baclini, y el misterioso hombre que la toma por la cintura.

Luciana Salazar desmiente categóricamente las fotos de un supuesto novio.

“No me sorprende para nada, como comuniqué la semana pasada, que estén saliendo noticias mías, que nada tienen que ver con lo que realmente importante que se viene”, escribió Luciana Salazar, y continuó.

“Aun con mis desmentidas públicas, veo portales que se están haciendo eco de una Fake News, inventándome un novio que no es. Por un lado novios que no son, por el otro lado, casamientos. ¿Tanto miedo tiene, que busca con su agencia de comunicaciones, tapar con otras noticias para que realmente no se hable de lo importante que se viene?”, comentó Luciana Salazar.

Luciana Salazar desmiente categóricamente las fotos de un supuesto novio.

“Nada me sorprende del gran simulador. Que dicen se hace autobombo en los medios sobre un posible cargo público”, expresó de manera directa la mamá de Matilda Salazar.

Qué dijo exactamente Luciana Salazar

Solo hace unos días, la modelo había habilitado sus historias de Instagram para interactuar con sus fans y que le pudieran hacer preguntas, desde allí, Salazar abrió su corazón y habló de varios temas, incluyendo la posibilidad de volver a ser madre, el porqué aún no le cuenta la historia de vida a su hija y también dio detalles sobre lo que vive actualmente.

Luciana Salazar desmiente categóricamente las fotos de un supuesto novio.

“Bien preparada estoy estos días para los que vendrán, por si llegan a decir o aparecer noticias mías que nada tienen que ver con estos temas tan delicados para mí y por los que estoy luchando para hacer justicia”, comentó en una historia la modelo.

Luciana Salazar continuó en su descargo: “Más sabiendo que del otro lado hay una persona con posibles aspiraciones políticas, puedo llegar a esperar cualquier cosa, con tal de ensuciarme y desvirtuar el tema”.