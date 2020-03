La reacción de Luciana Salazar cuando revelaron el nombre de su nuevo amor

La vida amorosa de Luciana Salazar es un verdadero enigma y, a pesar de que se la vinculó a Martín Redrado recientemente, otro hombre sería el encargado de conquistar su corazón.

Según informó Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana, la diosa estaría en pareja con Marcelo Aun, un reconocido contador de Zárate quien la habría ayudado con los trámites por el nacimiento de Matilda.

"El es divorciado, tiene dos hijas que la aceptan a ella. Antes de blanquear con Luli estaba en pareja con una chica que, ahora, estaría muy enojada con ella", contó la panelista.

De acuerdo a esta versión, la pareja se conoce hace ya varios años incluso cuando ella estaba en pareja con Martín Redrado. "Él está muerto con ella", disparó Latorre.

Sin embargo, después de que la rubia tiró esta información Luli desmintió fervientemente en Twitter las versiones. "aaaaaa me mata que me estén vinculando con uno de mis mejores amigos desde hace 10 años. Hasta mi ex pareja lo conoce y fue novio de una amiga mía. Frío frío todoooo!!!", disparó la blonda.

Jaaaaaa me mata que me esten vinculando con uno de mis mejores amigos desde hace 10 años. Hasta mi ex pareja lo conoce y fue novio de una amiga mia. Frio frio todoooo!!! — luciana salazar (@lulipop07) March 5, 2020