Anunciaron la vuelta de ATAV sin uno de sus personajes mas famosos

Fue nada más y nada menos Adrián Suar (51) quien lo anunció en su visita a Los Ángeles de la Mañana, en una entrevista exclusiva con Ángel de Brito (43). El reconocido empresario afirmó la vuelta de Argentina, Tierra de Amor y Venganza en el 2021 y reveló que el personaje de Benjamín Vicuña (41), "Torcuato Ferreira", murió definitivamente en la ficción.

"Si, vuelve. En principio con los años ´60. Puede ser que nos hayamos equivocado, porque a lo mejor no fue del todo claro (respecto al final). Hay una trama, hay hijos no reconocidos, si el personaje de Torcuato tiene un hijo que no sabe. Esa que vimos ahi para nosotros es la hija de La China que vendrá por más venganza, el despertar de la droga", confesó el actor en la emisión del Trece.

Luego, con total convicción agregó: "La China es un crack, fue la primera que me dijo "te mato, no te saludo más si no me llamás" y ha hecho un trabajo espectacular. Todos, Delfi, Albert, Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia, Fernán... Eligió bien la China y la rompió".

"¿Benjamín murió, Torcuato está muerto muerto?", le consultó el periodista al productor, quien le respondió: "Sí. Mercedes sigue. Una de las mejores. Todavía no sabemos si va a ser segundo semestre del 2021... Y yo quiero traerlo un poquito a Albert, por lo menos 20, 30 capítulos. Quiero que vuelva Albert, me gustaría".