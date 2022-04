Luciano Castro reveló cómo se sintió cuando fue rechazado por Flor Vigna: "Re boludo"

La relación entre Flor Vigna y Luciano Castro, es de público conocimiento, y la pareja siempre se muestra muy cariñosa en las redes, o cuando en alguna entrevista les preguntan por el vínculo que los une. Sin embargo, al principio no todo fue color de rosas.

Flor Vigna reveló que cuando empezaron a salir, el actor le propuso que sean novios y ella sin dudarlo le dijo que no. Tiempo después, se arrepintió de haber rechazado la propuesta y fue ella quien le hizo un regalo y le pidió que sean una pareja formal.

Flor Vigna y Luciano Castro

En "LAM", entrevistaron a Luciano Castro, que entre risas recordó aquel momento y relató: "Cuando empezamos a anda, me empecé a enamorar, me empecé a enganchar y en seguida, re boludo, le propuse ser novios y me dijo que no".

Como si eso fuera poco, el actor agregó: "Cuando me dijo que no, yo dije 'No, claro que no, lo tiraba no más, no es importante para nada ser novios, olvidate'". Afortunadamente, cuando la relación fue avanzando, las cosas cambiaron: "Un tiempo después me pidió ella que sea su novio y todo fue distinto", contó Luciano Castro.

Luciano Castro y Flor Vigna

Aunque el artista asume que "La sensación fue entre ridícula y triste" y que se sentía un "payaso", asumiendo lo difícil que es pedirle a alguien que sea tu pareja formal, también reconoce lo siguiente: "Me da ternura, me pone en evidencia en un montón de cosas".

De esa forma Luciano Castro dejó en evidencia que más allá de todo, es una persona sensible, y que se sintió vulnerable al ver que abría su corazón y del otro lado le ponían límites. Para alegría de ambos, todo avanzó de la mejor manera y hoy son una de las parejas más enamoradas del medio.