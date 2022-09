Luciano Pereyra: “Estoy muy feliz con todo lo que logré hasta hoy”

Luciano Pereyra disfruta de un momento único tanto a nivel personal como profesional. Mientras cuenta los días para celebrar sus 41 años, tiene un pie arriba del escenario del Luna Park, donde se presentará este 9, 10 y 11 de septiembre en el marco del Tour “De hoy en adelante”, que lleva el mismo nombre que su nuevo disco.

-¿Qué nos podés adelantar de los shows del Luna Park?

-Estoy muy contento porque es un concierto totalmente renovado con una puesta en escena que va a quedar espectacular. Va a haber una parte del nuevo repertorio y otra de las canciones que me vienen acompañando hace tantos años. Es un hermoso problema tener que armar hoy un setlist.

-¿Va a haber invitados?

-Sí, va a haber invitados de lujo. Se viene Antonio José desde España, y viene Nacho también. Vamos a cantar nuestra canción por primera vez en vivo juntos. Así que estoy ansioso por volver a los conciertos con el aforo completo.

Luciano Pereyra / Foto: Gentileza Universal Music.

“Estoy con un montón de sensaciones y de emociones, en pleno movimiento. Porque es volver a sacar un disco de manera física, hicimos una firma de discos en una librería muy importante de Buenos Aires… Es volver a esa normalidad que tanto extrañábamos. Ahora todo tiene un gustito a nuevo y se valora el doble”, confiesa Luciano Pereyra sobre cómo se encuentra actualmente.

-¿Cómo viviste la pandemia sin poder dedicarte de lleno a tu profesión?

-Fue un momento muy raro, muy duro. No solamente por lo laboral. Ver a mis papás y no poder darles un beso o un abrazo. Haber perdido seres queridos sin despedirlos como se merecían… Por suerte la música siempre estuvo ahí. Estuve tocando el piano y la guitarra. De repente me encontré con un estudio de grabación en casa y aprendí a grabarme. Era todo muy loco.

-¿El disco nuevo lo grabaste en ese momento?

-Este disco empezó en 2019, siguió en la pandemia y terminó casi con el fin de la pandemia. Por eso es muy especial.

-¿Cómo era el Luciano que empezó ese disco y cómo es el de ahora?

-Un poco más viejo (risas). No tanto proyectando a futuro. Porque uno propone y Dios dispone. Teníamos programada toda la gira por Latinoamérica y de repente me tuve que quedar en mi casa y dormir cien noches seguidas cosa que nunca me pasó en la vida. La pandemia fue un aprendizaje muy importante.

Luciano Pereyra / Foto: Gentileza Universal Music.

Su nuevo disco

-Este disco tiene la particularidad de contar con muchos artistas internacionales, ¿cómo fue esa experiencia?

-Yo no me imaginé el disco de esta manera. Jamás pensé que se iba a dar así. Este es mi disco más internacional y que haya fluido todo de una manera tan orgánica, no lo puedo creer.

-¿Qué es lo que más te sorprende?

-Cuando pienso que ya tengo terminada una canción, de repente aparece Greeicy y se suma. Cuando creo que tengo un disco terminado aparece Nacho y se suma. En el medio, cuando tengo proyectada una agenda de trabajo viene la pandemia, y cuando me quiero acordar tengo a Lang Lang el mejor pianista del mundo, a Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules...

-¿Con quién te gustaría cantar que no lo hayas hecho?

-Wow, con tantos. Siempre le voy a agradecer a Dios y a la música que con muchos artistas que he admirado siempre, de repente me encontré en un estudio de grabación. Alejandro Sanz, Carlos Vives, tener estos artistas en este disco, Juan Gabriel, Horacio Guaraní -mi padrino-, Mercedes Sosa. Ya con eso podría ponerme un kioskito y dejarme de joder (risas). Pero bueno, como sueño me encantaría grabar algo con Marc Anthony. La pandemia por ejemplo me dio la posibilidad de grabar una zamba con Raphael. Para su disco encima. Eso es muy grosso. Porque en la playlist de vinilos de mi papá los domingos aparecía siempre.

Luciano Pereyra / Foto: Gentileza Universal Music.

“Yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos”, asegura Luciano Pereyra. Y da el ejemplo de su canción “Quédate”, que canta con el mexicano Alejandro Fernández: “Cuando la compuse, en esas giras que yo hago de composición. Estaba en Los Ángeles con Aureo Baqueiro y era una canción de amor que ya pensábamos que la teníamos terminada. De repente, la canción para mí toma otro sentido. Porque en medio de una pandemia le decís “quédate” a los momentos lindos de la vida o a un familiar que no podés abrazar”.

-¿En qué más te influyó la pandemia?

-Yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos. En este caso en particular me di cuenta de que las canciones que yo había terminado de crear y de componer… Tenía que pasar por lo que tenía que pasar para estar preparado para esas canciones. A veces uno no está preparado para las canciones que hace. Entenderlas y sobre todo cantarlas con el significado que realmente lleva cada tema. Me gusta leer libros que ya leí. Siempre es el mismo pero en distintas etapas de tu vida te deja diferentes enseñanzas. Con la música y con las canciones a mí me pasa un poco igual.

-Además de la pandemia, tuviste un cambio de década. ¿Los 40 tuvieron un significado a nivel profesional y personal como quizás un proyecto de familia?

-Yo estoy muy feliz con todo lo que logré hasta el día de hoy. Y seguir trabajando de lo que me gusta es un privilegio, una bendición. Seguir creciendo y aprendiendo. No dejo de estudiar y de perfeccionarme. Me gusta mucho esa parte. Pero también cuando hay mucho trabajo ves poco a tus seres queridos entonces los momentos que antes eran de cantidad hoy se transforman en momentos de calidad. Y el resto, el proyecto de familia y demás, uno va construyendo a medida que va pasando el tiempo. Como dije, uno propone y Dios dispone. Mientras tanto vivo, trabajo, comparto. Las cosas creo que son a su debido tiempo y cuando tengan que ser.

Luciano Pereyra / Foto: Gentileza Universal Music.

Por último, Luciano Pereyra, que nos habla desde el sillón de su casa de Luján, ante la consulta de qué es lo que más le gusta al volver de sus giras, corre la cámara y muestra a dos de sus perros, que estaban durmiendo a su lado. “Mi novia, mis padres, mis amigos y mis perros. Ver ese conjunto cada vez que llegas es maravilloso”, asegura el cantante.

Próximas fechas de Luciano Pereyra en el Luna Park:

9, 10 y 11 de septiembre

13, 14 y 15 de octubre

11 y 12 de noviembre