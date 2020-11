Luciano Pereyra habló de su deseo de formar una familia y su próximo show en Streaming

Con una trayectoria que se remota a cuando apenas era un niño, hoy, y verdaderamente desde hace muchos años, Luciano Pereyra se convirtió en uno de los cantantes y compositores más prestigiosos, aclamados y respetados del habla hispana.

Carismático, afectuoso, familiero y dueño de una calidez humana que sus colegas y fans siempre destacan, el músico nacido en Luján y que empezó a tocar la guitarra robándole a escondidas ese instrumento a su padre acaba de lanzar "Eres Perfecta" su nuevo tema editado por Universal Music y el 21 de noviembre brindará un concierto vía streaming desde el teatro Opera. En diálogo exclusivo con CARAS Digital, a sus 38 años se encuentra en pareja desde hace un tiempo, y además de hablar de su música confesó por primera vez que le gustaría formar una familia aunque aclaró que eso sucederá "cuando tenga que ser".

¿Qué podemos esperar del show en Streaming que se transmitirá el 21 de noviembre desde el Teatro Opera?

Primera vez en mi vida que voy a tocar en un teatro vacío (risas) pero igual tiene su magia porque es un concierto con otro contexto, un concierto totalmente acústico reversionando, canciones tocadas por primera vez en vivo como la canción que acabo de estrenar "Eres Perfecta". Ya hicimos la prueba de sonido de luces y fue muy loco y me pasaron un montón de sensaciones. No tocábamos juntos desde Viña del Mar (en Febrero). Además el Opera tiene un sabor especial porque fue mi primer teatro en la calle Corrientes. Volver con toda esta pandemia me movilizó bastante. Falta lo esencial que es el público pero sabemos que va a estar en su casa mirándolo. Lo tomo como algo nuevo y un empezar a salir de todo esto.

Hablemos de tu nuevo tema, "Eres Perfecta" ¿Cómo nació?

La hicimos con Andrés Castro y Guianko Gómez y Shafik Palis, y fue producida por Castro y Palis. No es la primera vez que trabajamos juntos. Andrés me dijo ¿a quién le querés escribir? Y yo recordé que una vez le pregunté a Horacio Guaraní cuál era el vino perfecto para él y me respondió que era el que más le gustaba a cada uno. Entonces me dije que para contar una historia de amor había que contarla desde cómo se siente uno con ese amor en definitiva y esta historia sobre todo, en esta época de pandemia donde las canciones venían melancólicas, tenía la necesidad de hacer algo para moverme un poco y sacarme la mala vibra que había en todos lados. Volver a estar todos en grupo y grabar el video clip fue sensacional.

¿Cómo te llevaste con Jujuy Jiménez la protagonista del video, no habían trabajado antes juntos, no?

Es una reina, una crack total, tenemos equipos de laburo en común y cuando la convoqué para grabar el video se re copó. Yo encantado de que se sume, accedió enseguida, una vibra total y dio perfecto para el video.

¿A tus 39 años pensás en formar en una familia y ser padre ya que estás de novio?

Yo creo que desde que uno nace con ese sueño prácticamente, pero sí me encantaría, pero cuando llegue el momento, no hay nada planeado. En el momento en el que tenga que llegar será una bendición y bienvenido sea pero por el momento no hay ningún plan. Pero sería fabuloso tener una nueva etapa de la vida en la que uno cumple su sueño o sus ganas, pero que venga cuando tenga que venir y será una bendición como dije antes.

¿En lo profesional alguien como vos que llenó estadios, le cantó al Papa, grabó videos y vendió millones de discos, que sentís que te falta?

Imaginate que jamás soñé tocar una canción que compuse, me la grabó David Bisbal y después la grabé con el mejor pianista del mundo que es Lang Lang. Es el tema que compuse para "Los Ricos no Piden Permiso", "Me enamoré de tí". Por ejemplo este año iba a hacer mi primera gira en España y por la pandemia no pude y ese era un sueño a cumplir. Hay muchas cosas que hacer, cada gira es un nuevo desafío, transcurrió un año de tu vida para volver a los mismos escenarios y este año aprendí a grabar en mi casa. Aprendí un montón de tecnología. El saber nunca ocupa espacio así que cada viaje, cada nuevo artista con el que colaboras te deja algo. Me faltan muchos viajes que es lo que me hace muy feliz.

La estocada final para tus fans... ¿Seguís de novio?

Me hacés reír... (se tienta) Si sigo, todo bien. Estamos muy bien y me siento muy feliz. Nada más que agregar (risas). Ah, nos tocó convivir por la pandemia y nos llevamos muy bien por suerte.

FOTOS: Alejandra Cavalheiro.

Escucha el nuevo tema de Luciano, "Eres Perfecta" y mirá el video que grabó junto a Jujuy Jiménez...