La Joaqui supo atravesar diversos obstáculos y desde que su carrera la llevó a brillar en la movida urbana de la música su vida cambio mucho y para bien. Entre una de las apariciones más significantes está Luck Ra, el artista cordobés que la enamoró y con el que ella manifiesta en todo momento que le demostró el verdadero amor. Cabe recordar que la actriz posee dos hijas y le lleva algunos años al cantante de cuarteto.

Ambos saben adaptarse a distintos estilos de música como pueden ser el trap, la cumbia, entre otros. Pero si hay algo que ambos saben es tener un carisma totalmente natural y cautivar a todos en redes sociales. El joven de 25 años estuvo en una entrevista y llenó de halagos a quien viene siendo su compañera de vida y una parte importante en la recuperación que afrontó por haber sufrido una lesión en una de sus piernas.

El piropo de Luck Ra hacia La Joaqui

La madre de Shaina y Eva subió una historia durante la jornada de este jueves dando a entender que se dirigía hacia México. La reconocida cantante tiene una vida muy activa con shows por distintos lados, al igual que el exitoso novio que la acompaña, Luck Ra, que este año la rompió con canciones que fueron de las más escuchadas en diferentes plataformas digitales. El cordobés recientemente fue parte de un reportaje, en donde le consultaron por su novia y claramente respondió al respecto.

“Es una compañera maravillosa que me acompaña todos los días. Más desde que me pasó esto y ando con el yeso”, comenzó diciendo el artista en la entrevista con El Doce en referencia al apoyo de todos los días y que viene teniendo de la mujer de 30 años. En línea con la lesión que le tocó padecer y cómo lo encontró anímicamente reconoció: "Siento que me marcó un poco por el hecho de que no importa la dificultad, siempre hay que buscar la forma de seguir”.

Nuevamente La Joaqui fue halagada por Luck Ra, quien resaltó que "es la mejor compañera que tuve y siento que me ayudó mucho”. Ella se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y también en lo personal al punto de que su enamoramiento hacia el oriundo de Córdoba Capital la llevó a componer una canción y dedicársela a él: "Eleuseca" . "Me encantó, la verdad me sorprendió un montón", soltó acerca de la dedicatoria recibida.

La Joaqui y Luck Ra.

De esta manera, La Joaqui y Luck Ra no solamente demuestran que la diferencia de edad, que en este caso es de cinco años, no es un impedimento sino que también dan muestras de un amor sano y un compañerismo que muchas personas quisieran tener de una pareja.

BL