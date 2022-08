Luis Corbacho: "Muchos hombres desaparecen o me bloquean cuando se dan cuenta de quién soy"

Luis Corbacho es periodista, editor y escritor. De su talento en la escritura nacieron varias notas e historias leídas por miles de personas. La más reciente es "Querido diario", un libro digital basado en la experiencia personal de un romance prohibido que ya había estado contando durante meses en su Instagram.

Por supuesto, y como él mismo lo admite, la mera mención del lanzamiento en sus redes por parte de celebrities como Guillermina Valdés y la China Suárez, ayudó en su difusión. Sin embargo este libró logró posicionarse y mantenerse, generando gran ansiedad por parte de los lectores.

-¿Por qué otras razones pensás que pegó tanto en tan poco tiempo?

-Hay otros varios factores que creo que pudieron haber contribuido. Primero, porque viene de Historias de Instagram. Entonces ya había un público que sabía de qué estábamos hablando. Y por otro lado, hubo una estrategia de Pengüin de sacarlo solamente en formato digital y con sólo 70 páginas. Entonces la idea es que vos lo puedas leer en tu celular. Creo que mucha gente que no tenía el hábito de lectura o de ir a librerías, que me seguía en Instagram y estaba interesada en esta historia de amor entre dos hombres, dijo: “Bueno, compro”.

-¿Cómo se te ocurrió empezar a contar tu romance en las Historias de Instagram?

-La realidad es que me di cuenta de que cuando uno hablaba de romance, de amor, de escenas de sexo, subían los números en Instagram. Particularmente en esta oportunidad yo había hecho una campaña con una marca y necesitaban tener número altos entonces dije: “Ay, ¿qué pongo?” Y justo había tenido este affaire con este político tres días antes. Ahí pensé: “Voy a contar esto así me suben los números”. Es la honesta realidad. "Voy a contar cómo pasé la noche con este señor, sin dar nombres obviamente, que sé que al público le va a divertir". Y dicho y hecho, le encantó a la gente. Pero no imaginé que se iba a enganchar tanto. No es que lo hice pensando en un libro ni nada por el estilo.

-¿Cómo surgió la propuesta de llevar tu historia a un libro?

-Yo ya había publicado mi última novela “Yo no quiero ser Ricky Martin”, en noviembre del año pasado. Era una novela de mi novio anterior, un diplomático. La editorial me hizo la propuesta de hacer un e-book cuando me estaba yendo a España a presentar ese libro así que tuve nada más que diez días para escribir este nuevo. Lo hice de un tirón. Igual ya lo tenía en la cabeza.

-¿Cuál fue la reacción de Mr Pig el otro protagonista de la novela?

-Lo tengo bloqueado pero tenía varias llamadas perdidas de él. No sé qué le pareció todo esto porque no volví a hablar. Sí sé que estuvo llamando a algún que otro medio porque no le hacía mucha gracia la idea pero la realidad es que yo no nombro a nadie en particular así que no hay motivo para censurar nada.

-¿Es liberador para vos escribir de las cosas que te van sucediendo?

-Yo hago catarsis como si fuera un diario íntimo de las cosas que me van pasando y tengo la técnica para que eso se convierta en novela. De repente hay gente que lo hace y queda para su recuerdo y hay otros que lo hacen y lo convierten en canciones. Cada uno por el arte que maneja. Yo siempre fui periodista y editor y me incliné por la escritura y se me hace más fácil escribirlo en formato libro. Ahora con Instagram todo cobró otro valor por las Historias que son instantáneas. Y es otra forma de llegar a la gente.

Luis Corbacho cuenta que su objetivo es hacer una especie de trilogía que incluya sus libros “Yo no quiero ser Ricky Martin”, "Querido diario 1” y “Querido diario 2”. "Voy a terminar esas dos historias de amor en una que da cierre a todo. Eso lo voy a escribir prontamente. Y además se está haciendo una serie con las dos primeras novelas. Es decir, mi novio anterior y este quedan juntos en una misma ficción. Por ahora no se puede contar en qué plataforma se va a ver. Ya se están buscando los actores", adelanta el periodista.

-¿Qué actores te gustarían a vos?

-Para la presentación del libro del 22 de agosto vamos a hacer una performance y Fernando Dente va a hacer de mí y Luciano Cáceres de Mr. Pig. Va a ser una lectura a viva voz. Así que ahí ya tenés dos pistas de personajes. Obviamente Fer Dente me encanta porque mi personaje es muy musical y él puede agregarle la canción. Súper da con el perfil. Pero para la serie en sí, un personaje, seguramente Mr. Pig, va a tener que ser español porque es una co-producción con España.

-Ah, va a estar chocho...

-Cada vez mas famoso (risas). Por ahora igual adivinaron pocas personas de quién se trata. Porque soy bastante discreto. Mi intención no es que se sepa quién es él sino contar una historia de amor.

-¿Te quedó alguna historia por contar? ¿O preferís que la próxima sea alguien nuevo?

-Que sea alguien nuevo, no tengo nada en el tintero.

-¿Vos crees que con todo esto...?

-(Interrumpe) No, no se me acerca nadie más (risas). Ya estoy quemadísimo. Sólo extranjeros. Y encima si me googlean ya se dan cuenta que no. Te juro que es un tema a tratar en terapia. Tiene que ser una persona que no tenga nada que ocultar.

-¿Y te ha pasado de conocer gente y que te diga “No, yo con vos no me quiero quemar”?

-Muchisimo, sí (risas). O directamente desaparecen y me bloquean cuando se dan cuenta de quién soy.

-¿Usás app de citas?

-Sí, aunque ahora que estoy como en un pico de popularidad, no estoy muy activo en las apps. Me mantengo en stand by.

-¿Te cerraste a conocer a alguien?

-No, no estoy cerrado, el tema es que los demás están cerrados a conocerme a mí (risas). Bueno, hay de todo… siempre cae alguien.