Luis Ventura y la producción se encuentran envueltos en una polémica tras los Premios Martín Fierro Latino realizados por primera vez en Miami, Estados Unidos. Una de las personas en criticar fuertemente desde el principio, fue Ángel de Brito, por la organización y cómo salió el evento, aunque la pica entre ambos periodistas viene desde antes.

‘’Hay cosas en las que uno no debe meterse porque son problemas más íntimos de la gente, de la salud. No con respecto a mí, pero él sabrá lo que hace, él quiere hacer show todo el tiempo y en el medio, dice pelotudeces", expresó en LAM.

Luego, en diálogo con A la tarde, Ventura arremetió con todo contra De Brito: “Gente que estaba esperando contratos que no se les dio y sangran por la herida’’, e hizo hincapié al despiadado comentario de Ángel: “Ahora parece que ser viejo está mal. ¿Qué tiene que ver la edad con la capacidad?”, se defendió.

Luis Ventura

Y continuó Luis: “Ni siquiera reclamo la crítica porque la acepto y me parece que está bien porque forma parte de este juego, lo que digo es cuando se entran a meter en lugares que tienen que ver con la familia, con tu carrera, fuente de trabajo. Ahí no hay que meterse, porque si no yo también me meto, no tengo problema, pero van a venir a tirar la toalla, a llorar como hacen siempre”, comentó.

“La mejor prueba de la mentira es cuando Ángel de Brito dice en su programa que va a ser el conductor, y era mentira porque no tenía la visa de trabajo y lo sabía. En este canal lo habilita para que incluso ponga en duda la continuidad de este programa’’, siguió el conductor.

La dura advertencia de Luis Ventura a Ángel de Brito

En un momento, el presidente de APTRA apuntó contra Fernanda Iglesias: “Me molesta cuando mienten y dicen que destruí familias. Ella se cansó de destruir familias, parejas y todo, en un programa donde también destruyeron familias, hay que repasar los archivos”.

Ángel de Brito

Finalmente, Luis Ventura atacó con todo contra Ángel de Brito con una dura amenaza que incluye a Natacha Jaitt: “Un día te voy a contar la historia de Natacha Jaitt con el video, Angelito. Vos lo sabés muy bien. Entonces, a los que destruyen familias habría que ir a buscarlos, y yo me la banco con angelitos, diablitos, lo que quieran”, concluyó picante.

D.M