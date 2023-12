Roberto Peña es el actor que imita a Luis Ventura y más de una vez hizo su performance en el programa que conduce Marcelo Tinelli, pero en A La Tarde se cruzó con el presidente de APTRA que se enfureció y lo destrozó en vivo.

"Para mí es un placer hablar con ustedes y poder decirles que Ventura arrugó cuando yo lo invité a bailar en vivo en el Bailando", expresó Roberto Peña en primera instancia dejando en evidencia la buena onda con Luis.

El enojo de Luis Ventura con Roberto Peña

"A mí me habían dicho que le habían llevado medio vestuario para imitarme. Es decir saco, camisa y corbata y que en la parte de abajo salía en bermudas y ojotas. Y que él lo cuente en la imitación, me está deschavando de un juego que yo tengo ¡Andá a imitarlo a Tinelli! ¡Te la agarrás conmigo que soy un pobre muerto!", respondió Luis Ventura visiblemente molesto.

Por su parte, Roberto Peña intentó bajar los decibeles de la discusión y contestó: "Si tengo que pagar por imitar por Ventura lo hago, y por adelante, porque me gustaría tener el gusto de volver a estar en un Martín Fierro, porque hace años que no me invitan". Pero lejos de conciliar, Luis Ventura sentenció: "¿Sabés por dónde te van a dar el Martín Fierro a vos? ¡Después te llamo y te cuento!".