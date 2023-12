Silvia Süller y Luis Ventura se llevaron todas las miradas durante la transmisión de A La Tarde, el ciclo de América TV conducido por Karina Mazzocco. Todo había comenzado tiempo atrás, por una supuesta carta documento.

A raíz de este servicio que la exvedette le habría mandado al periodista, se desató una serie de acusaciones y gritos mientras el programa transcurría. Aparentemente, Süller le habría iniciado acciones legales a Ventura sin ninguna razón.

Qué se dijeron al aire Silvia Süller y Luis Ventura

Todo el escándalo empezó cuando Luis Ventura no intervenía en la nota que le estaban haciendo a Silvia Süller. Cuando ella lo notó, intervino. “Chicos, qué lindo que te paguen por estar sentado. Hola, ¿por qué no me hablás?”, dijo al aire.

Igualmente, todo estalló cuando la carta documento en cuestión fue mencionada y Ventura afirmaba haberla recibido por parte de su expareja. Ella negó todo y amenazó con mostrar el chat que tenía guardado en su teléfono celular.

“¿Cómo qué me pasa? Si te has portado como el culo conmigo. No son cosas del pasado, hay cosas que no se dicen”, respondió Ventura notablemente enojado. Además, contraatacó a la rubia afirmando que tenía conocimiento de su “otra historia”.

“Yo conozco la otra historia, la del detrás de cámara. Lo sé tanto porque vos estabas muerta en Córdoba y viniste a hacer TV para ganar gente allá, que venías de un quilombo porque te habían quemado la casa”, continuó el periodista.

Karina Mazzocco, la conductora del programa, intentó intervenir en la situación, pero fue intútil. Luis Ventura insistió: “No, ella sabe lo que hizo. Incluso, involucra a gente de mi familia pidiendo que devolvieran cuadros que fueron sacados de la pared por algún motivo”.

Silvia Süller, siguió sosteniendo su postura negadora, mientras que Luis Ventura concluyó la discusión con una sorprendente frase: “Esto está hablado, yo dije que si me llaman voy a responder, si ella me pone en la conversación, entonces tengo que decir lo que realmente quiero. No tengo nada pendiente”.

SDM