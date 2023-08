Luis Ventura debió ser operado y se mostró desde la clínica al salir del quirófano

Luis Ventura tuvo que ser internado días atrás de urgencia por complicaciones de salud. Bajo la supervisión y los cuidados médicos y estrictas dietas para mejorar su calidad de vida, el Presidente de APTRA compartió en sus redes las últimas novedades de su salud.

Horas antes de ser operado, el periodista compartió una selfie de con el camisón de la clínica y escribió: “En la Trinidad a punto del cuchillo… Gracias a todos por tanto cariño”, dejó en sus redes Luis Ventura.

Posteo de Luis Ventura

El posteo tuvo miles de me gusta y comentarios positivos para el periodista. Luego de salir del quirófano, Luis Ventura compartió cómo salió todo, y donde se muestra más vivo que nunca.

Luis Ventura se mostró después de su operación

Desde su cuenta oficial de Instagram, Luis Ventura compartió una nueva foto luego de pasar por el quirófano. Dejando buenas noticias para sus fans, el periodista escribió: “Listo… a otra cosa. No me morí, no me fui a ningún lado, ni volví de ningún lado”, comenzó relatando Ventura.

Posteo de Luis Ventura

Luego, el Presidente de APTRA dejó un agradecimiento para el Dr. Cabral, quien lo operó y como lo atendieron ara que esté cómodo en su habitación. Luego, agregó: “Gracias a todos e iré respondiendo ante tanto cariño. Siempre con mis hijos, mi hermano, familia y amigos. Los quiero y voy por más!!”, cerró Luis Ventura.

J.M