Luis Ventura estuvo nuevamente internado, según reveló Ángel de Brito en LAM, por cuestiones urgentes de su salud que debe atender. No es la primera vez que el presidente de APTRA atraviesa estos episodios y ahora deberá someterse a las estrictas indicaciones médicas para salir adelante.

Cuáles son las operaciones a las que se debe someter Luis Ventura

Fue en el año 2019 que el ex mejor amigo de Jorge Rial habló sobre su enfermedad y todos los requisitos médicos que debe cumplir para que los profesionales puedan hacer su trabajo. En conversación con Pía Shaw, Ventura había revelado que tiene artrosis en la cadera derecha y que es lo que le estaría imposibilitando de caminar de manera estable.

Luego de que Ángel diera a conocer una nueva internación de su colega, se encendieron las alarmas a la expectativa de buenas noticias. Luis habló con TN Show y explicó que se trató de un chequeo de rutina como lo viene haciendo en sus últimos años. “Lo llamé a mi amigo Hugo Bernsten, director de la Trinidad de Quilmes, para internarme como hago todos los años. Me hago una batería de estudios para ver como anda todo”, expresó tras haber estado en la clínica de Quilmes.

Ángel de Brito reveló los verdaderos motivos de la sorpresiva internación de Luis Ventura

La artrosis provoca una deformación en la estructura ósea y perjudica gravemente a nivel articular. A su vez, esto se suma al problema de glucemia que también padece el periodista, por lo que los médicos le indicaron que debe mantener una dieta muy estricta sin consumir carbohidratos.

“Del cerebro estoy bien, del corazón estoy bien... y la glucemia está ahí, al límite. No puedo comer pasta, carbohidratos, bah, todo lo rico”, expresó Ventura a TN Show. En aquel episodio en 2019, cuando se sinceró acerca de su enfermedad, explicó que los médicos le habían recomendado bajar entre 20 y 30 kilos.

Luis Ventura

Asimismo, tiene que seguir cumpliendo con dicho consejo, pero antes debe someterse a una intervención quirúrgica para corregir su estructura ósea de la cadera, ya que tiene la cabeza del fémur "Hecha mier...". Sin embargo, el periodista explicó que no hubo nada por lo que preocuparse ya que "“Es una intervención íntima mía, privada, que la quería hacer ahora, pero como tengo un viaje y no quería que me interfiriera con eso".

Luis Ventura

Luis Ventura deberá disminuir la salida con amigos en donde se exponga a comer cosas con carbohidratos y comenzar a ejercitar con caminatas una vez que se haya sometido a la operación para, así, lograr bajar de peso.