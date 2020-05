¡En cuarentena! Luisana Lopilato mostró cómo recibió su cumpleaños

Luisana Lopilato cumple 33 años y comenzó celebrándolo junto a sus hermanos y padres quienes organizaron una reunión virtual para estar presente desde el primer instante. Así es, la mamá de Noah, Elias y Vida Bublé dio inicio a este día especial con una videollamada que le tenía preparado su familia, aquellos quienes a pesar de estar lejos, siempre la acompañan.

"Y así empecé mis 33, con este llamado a las 12 en punto de Argentina! No se imaginan lo que los amo!! Siempre me acompañan en todo! Sin ellos no sería lo mismo", escribió la reconocida actriz en las historias de sus redes sociales junto a una postal en la que se la puede ver interactuando de forma virtual con sus familiares.

Así lo compartió la pareja de Michael Bublé a través de su cuenta oficial de Instagram, canal por el cual recibió el saludo de otras personalidades argentinas e internacionales como Marley, David Foster, entre otros. En su última comunicación con medios del país del que es oriunda, la intérprete de "Paola Argento" defendió sin dudas a su marido luego de haber sido acusado de maltrato hacia su persona.



"No le quiero dar importancia a este tema. Son acusaciones que hicieron personas que no me conocen. Mike es un hombre con todas las letras y esta todo el tiempo fijándose como hacerme cada vez más feliz. Sufrimos mucho con mi familia para darle tiempo a estas cosas, hay solo amor", dijo la madre de familia en Intrusos.



Por lo que decidió dejar atrás todo tipo de problemas que tengan que ver con sus seres queridos y enfocarse en lo que realmente le hace bien, su carrera como actriz y el absoluto cuidado de quienes más ama. A días de haber estrenado "La corazonada", su nuevo film de Netflix, festeja cumplir un año más de vida.