Luisana Lopilato, embarazada: Darío Lopilato metió la pata y reveló el sexo del bebé

Darío Lopilato habló de más y reveló el sexo del bebé que esperan Luisana Lopilato y Michael Bublé.

Durante una entrevista, el actor expresó su felicidad y cómo espera la llegada de un nuevo sobrino. “Se viene otra sobrinita y estamos contentos con el nuevo embarazo de Luisana. Estoy muy ansioso y cuando estuvo Lu la otra vez le besaba la pancita, al igual que hice con mi hermana Daniela. Yo soy de hablarles y jugar con ellas”, dijo en Primicias Ya.

Darío Lopilato metió la pata y reveló el sexo del bebé

Luego, el hermano de Luisana Lopilato confesó qué hizo un particular presente a la pareja. "Les hice un lindo regalo, algo para el hogar, para la casa. Prefiero no decirlo, pero no es algo del otro mundo. A ella le encantó”, contó Darío.

Luisana Lopilato espera una niña.

Las fotos más tiernas de Luisana Lopilato embarazada

Instalada en Canadá, Luisana Lopilato comparte en sus redes imágenes de su vida cotidiana y de la evolución de su pancita. Sin embargo, por el momento no hizo referencia ninguna al género del bebé en camino, mucho menos del nombre que eligió para ella.

En una de sus tantas publicaciones, la actriz de 34 años reveló cómo atraviesa esta especial etapa. "El mejor estado del mundo", dijo sobre este particular momento.

Luego, Michael Bublé dedicó un especial post sobre el Día de la madre, que se celebró este domingo en algunos países." Para todo tipo de madres: mamá, madrastra, abuela, mamá adoptiva, mamá sustituta, suegras, ¡futuras madres! ¡Para TODAS las Mamás! Eres el mejor y te amamos", expresó el músico.

Luisana Lopilato y Michael Bublé.