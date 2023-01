Luisana Lopilato se encuentra instalada en Argentina, debido al estreno en el teatro de la obra Casados con hijos, una clásica comedia muy esperada por el público y que está siendo un éxito por completo. La actriz se define como ‘’madre canguro’’, ya que sus hijos la están acompañando e intenta repartir su tiempo, especialmente con su marido, Michael Bublé, que siempre priorizan mantener unida la familia, pero cuando pueden le dedican tiempo a la pareja.

La actriz fiel a su estilo familiar, reparte su vida entre cada proyecto laboral y personal, su entorno más íntimo y disfrutar de sus hijos, junto al cantante canadiense, que siempre le hace el aguante a su mujer y en esta ocasión, no fue la excepción, ya que luego de que la función de Casados con hijos el sábado 14 de enero, el matrimonio unidos legalmente allá por abril del 2011, decidieron disfrutar de la noche porteña entre risas.

Tras retirarse del teatro y al notar que era muy tarde, el matrimonio decidió ir a cenar en algún lugar, desde su cuenta de Instagram, Luisana Lopilato compartió en sus historias, en donde se aprecia que habían comido una pizza de muzzarella.

Luisana Lopilato y Michael Buble, disfrutaron de la noche porteña entre risas y un accidente gracioso

“Termine la obra muy tarde y de casualidad encontramos una pizzería abierta con Mike y nos vinimos a comer juntos, solos. The date. Re románticos. ¿No?”, expresa la actriz en el video, muy sonriente.

Por otro lado, Michael Bublé contestó: “Sí. And now, my favorite party”. Después el cantante compartió un vídeo donde se ve a la actriz en un monopatín retirándose del local, cuando de repente: Luisana se choca con un tacho de basura y su marido no pudo aguantar la risa.

D.M.S