La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin, cada día tiene un nuevo capítulo. En las últimas horas, se conoció cuánto paga por mes el futbolista por la casa de los sueños de Wanda, en la que actualmente vive con la China Suárez.

Según reveló Majo Martino en Mañanísima, Icardi desembolsa 50 mil dólares mensuales por una imponente propiedad de 1300 metros cuadrados ubicada en Nordelta, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires.

La China Suárez actualmente vive en la lujosa mansión de Mauro Icardi.

La lujosa mansión, que forma parte de las 30 más costosas de Nordelta, está valuada en alrededor de 6.5 millones de dólares. Cuenta con un amplio jardín, una pileta de 25 metros y un diseño estilo francés que la convierte en una de las propiedades más deseadas de la zona. Aunque en un principio se especuló con que Icardi la había comprado, Martino aclaró que se trata de un alquiler.

Pepe Ochoa, en Los Ángeles de la Mañana (LAM), respaldó esta información y agregó: “Mauro tenía que volver pronto a Turquía, entonces no iba a comprar esa casa porque él tiene un contrato que cumplir con su club”.

Esta mansión no solo es un símbolo de lujo, sino también de polémica. Wanda Nara, en su momento, reveló que la propiedad había sido parte de sus planes de vida con Icardi. “En esa casa nosotros hablábamos que cuando Mauro se retirara íbamos a ir a vivir juntos ahí. Él puede querer la misma casa que yo, pero yo sé que esa casa a él ni siquiera le gustaba”, comentó la conductora.

Kennys Palacios mostró en X más pruebas de que fueron a ver la casa que estaba por comprar con Mauro Icardi y que ahora viviría con la China Suárez.

Wanda Nara y su verdad sobre sus hijas

Mientras tanto, la batalla legal y mediática entre ambos continúa. Wanda se ha mostrado firme en su decisión de no permitir que sus hijas, Isabella y Francesca, vean a su padre. En una publicación que luego eliminó, la empresaria fue contundente: “Puede venir la policía, el presidente y quien sea, si mis hijos dicen NO es NO. Por algo será”. Además, aseguró que la violencia está denunciada y que Icardi se ha negado a priorizar el cuidado de sus hijos o a escuchar a los psicólogos recomendados por el juez.

Mientras la disputa por la tenencia de las niñas sigue en curso, Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan de su noviazgo en una de las propiedades más exclusivas de Nordelta, donde el lujo y la polémica parecen ir de la mano.