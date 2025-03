La batalla legal y mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella, escaló a un nuevo nivel tras la difusión de un polémico video. En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se ve a Francesca manejando un buggy a gran velocidad en un barrio privado, lo que generó preocupación y críticas hacia Wanda por permitir esta situación.

Francesca Icardi con Wanda Nara y Mauro Icardi.

El video que hizo enfurecer a Mauro Icardi y apuntar contra Wanda Nara en la Justicia

El video, subido por un amigo de la mediática y difundido en Los Ángeles de la Mañana (LAM), provocó la indignación de Mauro Icardi. Según informó la periodista Marina Calabró en Lape Club Social, el futbolista le pidió a sus abogadas que presentaran un escrito ante la Justicia para solicitar la intervención del juez de menores. “El objetivo es prohibir que se las siga exponiendo a situaciones de riesgo”, detalló Calabró.

Este no es el primer episodio en el que Wanda Nara queda en el centro de la polémica por situaciones similares. Recientemente, fue criticada por aparecer en un video tomando un trago mientras su pareja, L-Gante, conducía sin cinturón de seguridad. Además, en el pasado, se la cuestionó por permitir que sus hijas manejaran cuatriciclos sin casco, poco después de que L-Gante sufriera un accidente en uno de esos vehículos en Pinamar.

Según Calabró, Francesca circulaba a 14 kilómetros por hora en el buggy, una velocidad que, aunque no es excesiva, podría representar un peligro para la menor y terceros. Mauro Icardi utilizó el video como prueba en su reclamo judicial, buscando obtener la tenencia completa de sus hijas.

Wanda Nara se niega a entregar a sus hijas y Mauro Icardi pide la intervención de la fuerza pública

Cabe recordar que, tras el regreso de Mauro Icardi de su viaje romántico a Turquía con la China Suárez, Wanda se negó a entregar a sus hijas, alegando que las niñas no quieren estar con su padre. “Wanda Solange Nara no entregará hoy a sus hijas a Mauro Icardi. Aduce que las nenas no quieren ir con el papá”, informó el periodista Gustavo Méndez en su cuenta de Instagram.

Frente a esta situación, la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, confirmó que se solicitó la intervención de la fuerza pública para garantizar el reencuentro de Mauro con sus hijas. “Es nuestro último recurso, pero lo estamos pidiendo. Es una situación que, Dios quiera, no se dé y que el juez encuentre otra alternativa, o que Wanda cumpla. Pero es la única opción que hay, es un horror. Como mamá, estas cosas deberían evitarse. Hay una orden judicial”, declaró Marcovecchio en Desayuno Americano (América).

Mientras tanto, Francesca se encuentra en buen estado de salud y sin heridas, pero el incidente reavivó las críticas hacia Wanda por su manejo de la situación. Por otro lado, algunos analizan la posibilidad de que Mauro esté utilizando este episodio para presionar a su exesposa y avanzar en su reclamo por la tenencia completa.

¿Cómo continuará esta batalla legal y mediática? ¿Volverá Mauro Icardi a ver a sus hijas? La respuesta quedará en manos de la Justicia, mientras la disputa entre ambos sigue escalando y generando un gran escándalo.