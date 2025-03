Desde octubre pasado, Wanda Nara y Mauro Icardi se libraron a un enfrentamiento mediático y judicial tras diversos desacuerdos respecto a su separación. La tenencia de sus dos hijas aún es un asunto a resolver, y pese a diversas medidas por parte de la Justicia, siguen sin solucionar y fue la propia madre de las niñas quien reveló por primera vez por qué decidió no acatar las medidas que indica que deben revincularse con su padre.

Wanda Nara y su verdad sobre sus hijas

Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen diversas causas ante la Justicia. Pero una de las más controversiales que mantiene es respecto a la tenencia de sus dos hijas, Isabella y Francesca, que viven con su madre y escasas veces vieron a su padre, desde que él se instaló en la Argentina.

El propio Mauro Icardi se presentó ante la Justicia para realizar el pedido de revinculación con las menores y se determinó que Wanda Nara tenía que facilitar el encuentro padre e hijas. Sin embargo, la conductora decidió no acatar la orden y esta situación se repitió una vez más. En primera instancia, se indicó que tanto Francesca como Isabella no querían volver a la casa del jugador por la presencia de una niñera que las maltrataba como así también por la China Suárez, la nueva novia de Icardi.

Sin embargo, la conductora decidió terminar con las especulaciones y el miércoles por la tarde reveló su verdad, en respuesta al periodista Gustavo Mendez quien compartió en redes sociales una imagen indicando que Nara no había "entregado" a las menores a su padre, y se realizaría una nueva denuncia.

"Mis hijos están en el colegio hasta las 5. ¿Podés dejar de ser tan ridículo y hacer un drama que no existe?. No pido dinero ni nada a cambio porque los mantengo sola. No existe ninguna ayuda económica y puedo demostrar con facturas todo lo que pago”, introdujo la conductora en respuesta al periodista.

Asimismo, indicó que sus hijas pusieron condiciones para ver a Mauro Icardi: con un acompañante y que no sea en su domicilio. “Si un papá o una mamá están tan desesperados por ver a sus hijos, van donde sea, más aún al domicilio de los menores si saben que están mal. Con el tiempo, seguramente el vínculo se recupere”, aseguró.

Pero también, Wanda reveló el por qué las menores ponen condiciones, debido al temor que tienen: "Él les dijo muy claramente que, apenas los tenga con él, se los va a llevar a vivir a Turquía. Es lógico que tengan pánico porque quieren quedarse acá, con su mamá y sus hermanos".

De esta forma, Wanda Nara dejó en claro que los encuentros no se realizan por temor, ya que Mauro Icardi tendría la intención de dejar el país con sus dos hijas.