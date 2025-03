Filtraron nuevos audios de Wanda Nara en el que cuestionó a la China Suárez: "Es una mina que está muy basureada"

Wanda Nara y Mauro Icardi viven un fuerte enfrentamiento mediático y judicial tras anunciar su separación en octubre pasado. La expareja se disputa la tenencia de sus dos hijas en común, Francesca e Isabella, y en esa "guerra" también se incluye a las nuevas parejas de ambos, pero es la China Suárez quien se lleva grandes críticas en diversos medios. Y ahora, se conoció un audio de la conductora en la que deja en claro en por qué el enojo con la actriz.

La opinión de Wanda Nara sobre la China Suárez

En enero pasado, Mauro Icardi y la China Suárez blanquearon su romance, y estallaron las críticas debido a que fue la actriz quien en 2021 fue señalada por Wanda Nara como la tercera en discordia de su relación. Lo cierto es que la nueva pareja se muestra muy enamorada, mientras los escándalos a su alrededor son diversos.

En este contexto, se filtraron audios de Wanda Nara en los que deja en claro por qué tiene una mala imagen de Suárez, cuestión que va más allá de aquel episodio del 2021. “Si me preguntás, “¿te molestaste que esté con la China?”. Me da lo mismo. Me molesta más una modelo de Victoria Secret, que a Mauro le da el target porque es un jugador millonario. Y dado el target, quizás me jodería más el ego que esté con una madre como yo con cesárea", se la escucha decir a la conductora.

Y agregó: "La verdad que es un problema de él ya con quién quiere estar. La verdad que es una mina que está muy basureada, bastardeada y tiene una imagen de mie.... Entonces la verdad que si tengo que elegir a alguien, que esté con ella, me da lo mismo”.

Acto seguido, Nara indicó que si tiene un aspecto a cuestionarle a la actriz: su actitud ante el conflicto con las Francesca e Isabella, ya que cualquier persona se alteraría si su pareja quisiera "sacarle" la tenencia a la madre de sus hijas. "Y ahí sí cuestiono los sentimientos de esta mujer, que yo no la conozco y no sé si será empática o no, pienso que no por su historial con las mujeres”, lanzó.

Además, señaló que ella, si L-Gante estaría en guerra con la madre de su hija o no le pagaría la cuota alimentaria, elegiría no estar a su lado. También remarcó que Mauro Icardi "basureó" a su hija frente a los hijos de Suárez y lo desconoce, ya que o se volvió una "porquería o enloqueció".

"Obviamente, yo no iba a planear tener más hijos o tener una familia como yo tenía con Mauro. Más que claro que pensaba que era una persona de bien, si no, no iba a seguir al lado de él. Cuando me hicieron la pericia psicológica, lo que salió en la pericia era que yo naturalizo las cosas de violencia”, señaló.

De esta forma, Wanda Nara dejó en claro que su "enojo" con la China Suárez está relacionado en cómo actúa como madre y como mujer respecto a las actitudes de Mauro Icardi contra ella y sus hijas. A su vez, indicó que el historial de la actriz es una información "latente" y sus hijas conocen los escándalos familiares que protagonizó.