Luli Salazar hizo un descargo tras los dichos de Mirtha Legrand

Desde su cuenta oficial de Twitter, Luli Salazar (39) se dirigió de forma directa a Mirtha Legrand (93) luego de confirmar la baja de su primer programa. La diosa argentina explicó que su decisión no tenía nada que ver con la diva de los almuerzos, sino con las noticias replicadas por el canal que la vinculan a uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa.

"Me apena mucho que la señora @mirthalegrand se tome a título personal el hecho de no asistir a su programa, y que no pueda entender, que también es responsabilidad del canal al replicar sus programas en sus redes con información falsa que puede dañar. Una muestra de lo mencionado", comenzó la blonda en sus redes sociales.

Me apena mucho que la señora @mirthalegrand se tome a titulo personal el hecho de no asistir a su programa, y que no pueda entender, que tambien es responsabilidad del canal al replicar sus programas en sus redes con informacion falsa que puede dañar. Una muestra de lo mencionado pic.twitter.com/7n745TwKx7 — luciana salazar (@lulipop07) March 7, 2020

Luego, la mamá de Matilda Salazar (2) continuó: "Ademas de lo antes de mencionado, me acabo de enterar por palabras de Yanina Latorre en @radiomitre, que las personas que realizan los graphs, son empleados del canal @eltreceoficial y no de la productora. Lo que le agrega aún más responsabilidad al canal".

Ademas de lo antes de mencionado, me acabo de enterar por palabras de Yanina Latorre en @radiomitre, que las personas que realizan los graphs, son empleados del canal @eltreceoficial y no de la productora. Lo que le agrega aun mas responsabilidad al canal. https://t.co/bG52oMEz02 — luciana salazar (@lulipop07) March 7, 2020