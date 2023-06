Luna Aristizábal es la hija más grande de Juanes, fruto de su relación con la modelo Karen Cecilia Martínez. La joven de 19 años se independizó de sus padres, pero en el medio hubieron muchas peleas que afectaron al vínculo parental. Durante un podcast, el artista colombiano explicó cómo vivió aquella etapa.

Luna Aristizábal, la hija de Juanes que se dedica al modelaje

El reconocido artista latinoamericano se sinceró en el podcast "Meterse en el rancho", conducido por el actor Santiago Alarcón. En él, habló de lo difícil que fue entablar una relación unida con su hija mayor luego de pasar tantos años sin poder compartir momentos especiales con su familia por su trabajo.

Todos sabemos que el trabajo de un artista es duro y las giras demandan tiempo, pero Juanes se percató de que debía priorizar a su seno familiar para poder continuar disfrutando de su compañía. Apenas cumplió la mayoría de edad, Luna manifestó el deseo de irse a vivir sola y tomó por sorpresa a su papá.

Luna Aristizábal, hija de Juanes

“Yo no entendía que ella se quería como independizar, que ya no era la niña de la casa, que ya quería ser independiente, y tenía su rebeldía y en sus cosas, y yo no entendía eso… Entonces peleábamos, discutíamos, luego yo hablaba con Cecilia: ‘Ceci, no sé qué hacer”, manifestó, expresó en el episodio.

Finalmente, la joven comenzó a despegarse de su familia y el artista logró canalizar toda esa tristeza y confusión en sus canciones. Uno de los álbum lo dedicó a su hija mayor, mientras que se preparaba mentalmente para cuando le sucediera lo mismo con Paloma, su segunda hija.

Luna Aristizábal con sus padres

Actualmente, Luna Aristizábal vive en Estados Unidos y estudia la carrera de comunicación en una universidad privada de Boston, mientras que logra mantenerse sola gracias a sus trabajos como modelo en dicho país. La joven parece tener una buena relación con Juanes y apuesta a un futuro en la fama al igual que él.