De madera y con enormes espejos, así es el gran vestidor de Isabel Macedo

Isabel Macedo no solo es una de las actrices más queridas de la Argentina, sino que además es una gran influencia en la moda. Con un estilo elegante pero extravagante, la artista muestra siempre lo mejor con sus outfits cómodos y para eventos importantes. Sin embargo, en uno de sus últimos posteos en Instagram, mostró uno de los enormes vestidores que posee. El mismo enamoró a todos sus seguidores, quienes no dudaron en halagarlo.

Isabel Macedo

De madera y con enormes espejos, el vestidor de Isabel Macedo

Isabel Macedo la está rompiendo con el éxito de Margarita, donde vuelve a reencarnar el papel de Delfina, una de las villanas más reconocidas y queridas de la Argentina. Sin embargo, tras 14 funciones con todos los lujos en el Movistar Arena, la actriz decidió ir a descansar a su casa de Salta, desde donde tuvo que mudarse para filmar la serie de Cris Morena. En las últimas semanas, pudo volver a su hogar, donde mostró uno de los lugares favoritos de la casona, su vestidor.

La actriz compartió una serie de historias de Instagram, donde expresó su disgusto por tener que ir a entrenar. Allí explicaba que estaba cansada y quería tirarse a leer un rato, pero que sabía que le haría mejor levantarse y movilizar su cuerpo. De esta manera, mostró el lugar desde donde hacía el video, y se pudo visualizar enormes cajoneras de madera sobre un piso de ladrillo. En ellas, se lucieron las grandes cantidades de indumentaria, calzado y accesorios de lujo.

El vestidor de Isabel Macedo

Sin embargo, en otro video, mostró su look del momento gracias a uno de los grandes espejos que tiene y que funciona de puerta corrediza de los armarios. Entre espacios para colgar camisas y ropa larga, cajones para lo más pequeño y un solo lugar para sus zapatos, la actriz provocó la envidia de todos sus seguidores. Ellos no solo destacaron el gran sentido de moda que la madre de Belita y Julia tiene, sino que además remarcaron que supo crear un lugar de comodidad para disfrutar de sus looks completos.

El vestidor de Isabel Macedo

Isabel Macedo volvió a su casa de Salta, luego de haber residido en Uruguay para rodar Margarita, y supo estar cómoda entre los lujos que se había preparado. Entre ellos, su gran vestidor con importantes prendas de diseñadores y sus looks únicos. Ahora continuará trabajando para la exitosa serie, de la cual ya se confirmó la segunda temporada. Sus fanáticos no dudaron en enviarle mensajes elogiando su gusto por los muebles y la moda que maneja, además de felicitarla por saber que su papel como Delfina no terminará aún.

